Італія ініціює «глобальне перемир'я» на час зимової Олімпіади-2026

Глава італійського МЗС: «Ми повинні бути чемпіонами миру»

Італія має намір звернутися до Організації Об'єднаних Націй із пропозицією про запровадження «олімпійського перемир'я» на час проведення Зимових Олімпійських ігор 2026 року в Мілані-Кортіні. Ця ініціатива спрямована на досягнення «глобального перемир'я» у всіх війнах, включно з конфліктами в Україні та на Близькому Сході. Таку заяву зробив віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні в кулуарах 12-ї конференції Італія – Латинська Америка та Карибський басейн у Римі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ANSA.

«Ми повинні бути чемпіонами миру. З огляду на Олімпійські ігри в Мілані-Кортіні ми представляємо Організації Об’єднаних Націй пропозицію щодо олімпійського перемир’я для всіх воєн, включаючи Україну та Близький Схід», – наголосив Таяні.

Глава італійського МЗС додав, що Італія дедалі більше стає «перехрестям миру, розвитку та зростання», підтримуючи надію на мир.

Нагадаємо, Білий дім представив план завершення війни в Газі, яикй складається з 20 пунктів. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час спільної пресконференції з президентом США Дональдом Трампом вже підтримав план. Із заявами щодо Гази вийшли Франція та Італія, які також висловили підтримку цього плану, пише «Главком».

Своєю чергою прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зазначила, що італійський уряд давно прагне підтримувати всі зусилля, спрямовані на припинення війни в Газі та забезпечення звільнення заручників.