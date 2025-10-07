Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Італія ініціює «глобальне перемир'я» на час зимової Олімпіади-2026

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Італія ініціює «глобальне перемир'я» на час зимової Олімпіади-2026
МЗС Італії: Ми повинні бути чемпіонами миру
фото: ANSA

Глава італійського МЗС: «Ми повинні бути чемпіонами миру»

Італія має намір звернутися до Організації Об'єднаних Націй із пропозицією про запровадження «олімпійського перемир'я» на час проведення Зимових Олімпійських ігор 2026 року в Мілані-Кортіні. Ця ініціатива спрямована на досягнення «глобального перемир'я» у всіх війнах, включно з конфліктами в Україні та на Близькому Сході. Таку заяву зробив віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні в кулуарах 12-ї конференції Італія – Латинська Америка та Карибський басейн у Римі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ANSA.

«Ми повинні бути чемпіонами миру. З огляду на Олімпійські ігри в Мілані-Кортіні ми представляємо Організації Об’єднаних Націй пропозицію щодо олімпійського перемир’я для всіх воєн, включаючи Україну та Близький Схід», – наголосив Таяні.

Глава італійського МЗС додав, що Італія дедалі більше стає «перехрестям миру, розвитку та зростання», підтримуючи надію на мир.

Нагадаємо, Білий дім представив план завершення війни в Газі, яикй складається з 20 пунктів. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час спільної пресконференції з президентом США Дональдом Трампом вже підтримав план. Із заявами щодо Гази вийшли Франція та Італія, які також висловили підтримку цього плану, пише «Главком».

Своєю чергою прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зазначила, що італійський уряд давно прагне підтримувати всі зусилля, спрямовані на припинення війни в Газі та забезпечення звільнення заручників.

Читайте також:

Теги: Італія Олімпіада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лінн Сван є переможницею етапів Кубка Світу
Зіркова лижниця зі Швеції готова бойкотувати Олімпіаду у разі допуску росіян
2 жовтня, 11:04
Шнайдер і Андрєєва у минулому році у нейтральному статусі стали срібними призерками Олімпіади-2024
МОК відреагував на нагородження Путіним тенісисток Шнайдер і Андрєєвої
26 вересня, 16:36
22 вересня мітингувальники заблокували під'їзні дороги до портів Італії, а в центрі Мілана спалахнули сутички
Протести в Італії, розмова Зеленського та Рютте. Головне за 22 вересня
22 вересня, 21:08
Сьогодні у багатьох італійських містах були заплановані демонстрації
В Італії спалахнули масові протести (фото)
22 вересня, 18:59
Спортсмени та персонал з РФ і Білорусі, які активно підтримують війну, не будуть допущені до участі у змаганнях
МОК повідомив умови допуску росіян і білорусів до Олімпіади-2026
19 вересня, 18:00
Глава МЗС Антоніо Таяні (ліворуч), премʼєрка Джорджа Мелоні та міністр інфраструктури Маттео Сальвіні (праворуч)
Італія посилила охорону перших осіб після вбивства Чарлі Кірка
19 вересня, 06:45
Олімпіада-2026 відбудеться без російських керлінгістів
Російські керлінгісти пропустять Олімпіаду-2026
18 вересня, 14:17
Російські бобслеїсти і скелетоністи пропустять Олімпіаду: деталі
Російські бобслеїсти і скелетоністи пропустять Олімпіаду: деталі
12 вересня, 16:41
Статки Армані оцінюються в 11-13 млрд євро
В Італії відкрито заповіти Джорджо Армані
12 вересня, 14:53

Соціум

Папа Лев XIV відвідає Туреччину та Ліван: названо дату
Папа Лев XIV відвідає Туреччину та Ліван: названо дату
Італія ініціює «глобальне перемир'я» на час зимової Олімпіади-2026
Італія ініціює «глобальне перемир'я» на час зимової Олімпіади-2026
Як працюють у Фінляндії та Україні: журналістка розповіла про колосальну різницю
Як працюють у Фінляндії та Україні: журналістка розповіла про колосальну різницю
У США на автобан впав медичний гелікоптер: є постраждалі
У США на автобан впав медичний гелікоптер: є постраждалі
В Албанії під час суду підозрюваний відкрив стрілянину: є загиблий та поранені
В Албанії під час суду підозрюваний відкрив стрілянину: є загиблий та поранені
Російський «тіньовий флот» забруднює європейські моря – Politico
Російський «тіньовий флот» забруднює європейські моря – Politico

Новини

В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Сьогодні, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua