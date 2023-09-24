Вибухи у Бердянську і Токмаку, зустріч Зеленського з лідером Судану: головне за ніч

Зеленський подякував за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України з боку Судану

Надвечір суботи, 23 вересня, на тимчасово окупованих територіях України, а саме – на півдні пролунали вибухи. «Бавовна» прилетіла до російських окупантів у захоплені ними Бердянськ та Токмак Запорізької області. Президент Володимир Зеленський 23 вересня провів незаплановану зустріч із головою Суверенної Ради Судану Абдель Фаттахом аль-Бурганом. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито готова до переговорів щодо України, але жодних пропозицій про припинення вогню не розглядатиме. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 24 вересня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Лавров шокував ООН заявою

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито готова до переговорів щодо України, але жодних пропозицій про припинення вогню не розглядатиме, а потім раптово повідомив, що при цьому РФ поважає «територіальну цілісність України». Про це повідомили російські ЗМІ, наводячи слова Лаврова на пресконференції по результатам роботи Генасамблеї ООН.

«Безумовно, ми ще 1991 року визнали суверенітет України на основі Декларації про незалежність, яку Україна прийняла, виходячи з Радянського Союзу. У декларації багато що записано доброго, у тому числі, що вони поважатимуть права національних меншин, поважатимуть права російської мови та інших мов, російська там прямо згадана. Потім усе це увійшло до конституції України», – сказав Лавров.

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Зеленський зустрівся з лідером Судану

Президент Володимир Зеленський 23 вересня провів незаплановану зустріч із головою Суверенної Ради Судану Абдель Фаттахом аль-Бурганом. Про це повідомив Офіс президента.

Зеленський подякував за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України з боку Судану. Глави обох країн обговорили спільні безпекові виклики, зокрема діяльність незаконних збройних формувань, фінансованих росією.

Український президент запросив лідера Судану підтримати гуманітарну ініціативу Grain From Ukraine, метою якої є постачання продовольства до найбільш вразливих країн Африки, а також долучитися до Глобального саміту миру.

Лідери двох держав також обговорили можливі майданчики для посилення взаємодії між Україною та країнами Африки.

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Україну сколихнув землетрус

У Свалявському районі Закарпатської області фахівці Головного центру спецконтролю 23 вересня зафіксували землетрус магнітудою 2 за шкалою Ріхтера. Про це повідомляється на сайті центру.

«23 вересня 2023 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус магнітудою 2,0 (за шкалою Ріхтера). Епіцентр землетрусу був у Свалявському районі Закарпатської області, на глибині 2 км», – йдеться у повідомленні.

Фахівці зауважують, що за класифікацією землетрусів цей відноситься до невідчутних.

Бійці полку «Азов» вшанували полеглих побратимів

На день осіннього рівнодення, згідно з азовською традицією, відзначають День мертвих, згадуючи всіх полеглих бійців «Азову». Про це повідомляє пресслужба полку.

Зараз бригада «Азов» виконує бойове завдання, тому цьогоріч містерії пам’яті відбулись у різних місцях.

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Вибухи в окупованих Бердянську і Токмаку

Надверчір суботи, 23 вересня, на тимчасово окупованих територіях України, а саме – на півдні пролунали вибухи. «Бавовна» прилетіла до російських окупантів у захоплені ними Бердянськ та Токмак Запорізької області.

Зокрема, о 18:03 мер Мелітополя Запорізької області Іван Федоров повідомив, що у Токмаку пролунав вибух.

«В Токмаку у окупантів вже другий день «дискотека». Мешканці повідомляють про кілька гучних вибухів. Чекаємо подробиць від Генштабу», – написав мер.

У Києві горів відомий притулок для тварин «Котохата»

У Києві на Теремках горів відомий притулок для котів, який називається «Котохата», в результаті чого багато тваринок загинуло та отримало поранення. Місцеві мешканці стверджують, що притулок нібито підірвали.

За попередньою інформацією постраждало або загинуло приблизно 60 тваринок, які проживали у «Котохаті».

На місце приїхала поліція пожежні служби, а також прийшли небайдужі громадяни.

«Жінка, яка опікувалася кицями, раніше повідомляла про погрози і писала заяву в поліцію. Знаходилась будівля у дворі будинку за адресою Заболотного, 76а», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що майже всі коти, які на момент вибуху перебували у притулку, загинули або дістали важкі поранення. Частину з них направили до реанімації.

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Папа Римський пояснив, кому вигідна війна в Україні

Папа Римський Франциск висловив думку, що у війні в Україні зацікавлені торговці зброєю. Про це він заявив, повертаючись із поїздки до французького Марселя.

«Мені здається, що інтереси в цій війні не тільки пов'язані з українсько-російською проблемою, а з продажем зброї, торгівлею зброєю. Ми не повинні грати в ігри з мученицькою смертю цього народу. Ми повинні допомогти їм вирішити речі... Я зараз бачу, що деякі країни рухаються назад, не хочуть давати (Україні) зброю. Починається процес, в якому мученик безумовно, буде український народ, і це неприємно», – заявив понтифік.

Папа Франциск у суботу припустив, що деякі країни «грають» з Україною, спочатку надаючи зброю, а потім відмовляючись від своїх зобов’язань.

До слова, триває 578-ма доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.