Україна має інформацію про плани росіян на весну, літо та осінь – Зеленський

Президент: «Ми дамо партнерам наявну інформацію і про операції, які росіяни потенційно планують у країнах НАТО»

Російська Федерація сподівається, що нестабільність у світі, зокрема на Близькому Сході, дасть їй більше доходів, аби могти воювати. Україна має інформацію про плани ворога. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

«Мир вони не планують, на жаль. Ми сприймаємо це тверезо, ми будемо захищати себе – ми будемо захищати Україну, ми будемо продовжувати тиск на Росію, все робити, щоб була реальна дипломатія. Мир ми плануємо, і ми заради цього в Україні та з партнерами працюємо», – каже він.

За словами президента, Україна збільшує оборонні спроможності. «Маємо дані, які напрямки для росіян будуть основними весною та літом. І також – додаткові їхні напрямки на осінь. Ми дамо партнерам наявну інформацію і про операції, які росіяни потенційно планують у країнах НАТО. Україна й партнери можуть захистити себе», – каже він.

Зеленський зазначив, що активно триває підготовка до наступного опалювального сезону. За його слова, проводяться роботи по ремонту й відновленню в усіх регіонах.

«Ми працюємо і по альтернативній генерації, і по росту енергетичних зв’язків із партнерами. В кожному місті України – і в Києві, де зимою було дуже важко, і в інших наших містах, – у кожній громаді має бути резерв – усе, що потрібно, щоб у людей були електрика, опалення за будь-якого розвитку подій. Наша стійкість у таких умовах, наша сила на фронті, наші відповіді на російські удари – це теж поштовхи агресора до дипломатії», – зазначив він.

Глава держави повідомив, що в пʼятницю, 1 квітня, відбудеться нарада з урядовцями, військовими, представниками місцевих влад, представниками енергетичних компаній.

«Щоб там, де зараз є відставання від графіка робіт, де потрібне додаткове фінансування, де потрібні додаткові генераційні проєкти, – щоб були ухвалені рішення. Якщо треба буде РНБО, ми проведемо РНБО. Якщо потрібні будуть кадрові висновки, ми зробимо кадрові висновки. Відповідальність за підготовку до зими – відповідальність персональна», – підсумував він.

Як повідомлялося, російське політичне керівництво планує подальші наступальні операції та готується залучити більше особового складу, і зокрема за рахунок розширення мобілізаційних процесів у Росії.

До слова, Україна готується відкрити експорт зброї. Деталі було погоджено на рівні державних інституцій.