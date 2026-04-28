Україна має інформацію про плани росіян на весну, літо та осінь – Зеленський

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Глава держави наголосив, що Україна збільшує оборонні спроможності
фото: Офіс президента

Президент: «Ми дамо партнерам наявну інформацію і про операції, які росіяни потенційно планують у країнах НАТО»

Російська Федерація сподівається, що нестабільність у світі, зокрема на Близькому Сході, дасть їй більше доходів, аби могти воювати. Україна має інформацію про плани ворога. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

«Мир вони не планують, на жаль. Ми сприймаємо це тверезо, ми будемо захищати себе – ми будемо захищати Україну, ми будемо продовжувати тиск на Росію, все робити, щоб була реальна дипломатія. Мир ми плануємо, і ми заради цього в Україні та з партнерами працюємо», – каже він.

За словами президента, Україна збільшує оборонні спроможності. «Маємо дані, які напрямки для росіян будуть основними весною та літом. І також – додаткові їхні напрямки на осінь. Ми дамо партнерам наявну інформацію і про операції, які росіяни потенційно планують у країнах НАТО. Україна й партнери можуть захистити себе», – каже він.

Зеленський зазначив, що активно триває підготовка до наступного опалювального сезону. За його слова, проводяться роботи по ремонту й відновленню в усіх регіонах.

«Ми працюємо і по альтернативній генерації, і по росту енергетичних зв’язків із партнерами. В кожному місті України – і в Києві, де зимою було дуже важко, і в інших наших містах, – у кожній громаді має бути резерв – усе, що потрібно, щоб у людей були електрика, опалення за будь-якого розвитку подій. Наша стійкість у таких умовах, наша сила на фронті, наші відповіді на російські удари – це теж поштовхи агресора до дипломатії», – зазначив він.

Глава держави повідомив, що в пʼятницю, 1 квітня, відбудеться нарада з урядовцями, військовими, представниками місцевих влад, представниками енергетичних компаній.

«Щоб там, де зараз є відставання від графіка робіт, де потрібне додаткове фінансування, де потрібні додаткові генераційні проєкти, – щоб були ухвалені рішення. Якщо треба буде РНБО, ми проведемо РНБО. Якщо потрібні будуть кадрові висновки, ми зробимо кадрові висновки. Відповідальність за підготовку до зими – відповідальність персональна», – підсумував він.

Як повідомлялося, російське політичне керівництво планує подальші наступальні операції та готується залучити більше особового складу, і зокрема за рахунок розширення мобілізаційних процесів у Росії.

До слова, Україна готується відкрити експорт зброї. Деталі було погоджено на рівні державних інституцій.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

