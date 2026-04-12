Навколо резиденції Путіна на Валдаї з’явилися нові вежі ППО

Надія Карбунар
На Валдаї часто проводять час імовірна супутниця Путіна Аліна Кабаєва та їхні спільні діти
Будівництво відразу семи нових веж для «Панцирів» почалося в один день – 17 березня

У березні 2026 року навколо резиденції президента Росії Володимира Путіна на Валдаї збудували сім нових веж із системами протиповітряної оборони «Панцир» – їхня загальна кількість досягла 27. Як інформує «Главком», про це повідомили журналісти розслідувального проєкту російської служби «Радіо «Свобода» «Система» після аналізу супутникових знімків.

Згідно з отриманими даними, будівництво відразу семи нових веж для «Панцирів» почалося в один день – 17 березня. Деякі вже оснащені зенітно-ракетними комплексами.

Як і вежі з «Панцирями» навколо Москви, системи ППО на Валдаї розташовані навколо резиденції Путіна двома кільцями великого та малого діаметра.

Раніше «Радіо «Свобода» також виявило, що понад 20 веж з великокаліберними кулеметами, а також кілька подіумів із зенітно-ракетним комплексом «Панцир» споруджено на території та по периметру особливої економічної зони «Алабуга» в Татарстані, де Росія виготовляє безпілотники «Герань» – модифіковані версії іранських «Шахедів».

На Валдаї, як зазначається, часто проводять час імовірна супутниця Путіна Аліна Кабаєва та їхні спільні діти. Для неї та дітей там збудували новий будинок, а її помічниці мають квартири неподалік резиденції.

Раніше Росія стверджувала, що Україна 29 грудня 2025 року намагалася атакувати резиденцію Путіна на Валдаї за допомогою 91 безпілотника. Україна заперечила здійснення удару і звинуватила Москву у використанні дезінформації для виправдання ударів по урядових будівлях у Києві.

