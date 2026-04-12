Навколо резиденції Путіна на Валдаї з’явилися нові вежі ППО
Будівництво відразу семи нових веж для «Панцирів» почалося в один день – 17 березня
У березні 2026 року навколо резиденції президента Росії Володимира Путіна на Валдаї збудували сім нових веж із системами протиповітряної оборони «Панцир» – їхня загальна кількість досягла 27. Як інформує «Главком», про це повідомили журналісти розслідувального проєкту російської служби «Радіо «Свобода» «Система» після аналізу супутникових знімків.
Згідно з отриманими даними, будівництво відразу семи нових веж для «Панцирів» почалося в один день – 17 березня. Деякі вже оснащені зенітно-ракетними комплексами.
Як і вежі з «Панцирями» навколо Москви, системи ППО на Валдаї розташовані навколо резиденції Путіна двома кільцями великого та малого діаметра.
Раніше «Радіо «Свобода» також виявило, що понад 20 веж з великокаліберними кулеметами, а також кілька подіумів із зенітно-ракетним комплексом «Панцир» споруджено на території та по периметру особливої економічної зони «Алабуга» в Татарстані, де Росія виготовляє безпілотники «Герань» – модифіковані версії іранських «Шахедів».
На Валдаї, як зазначається, часто проводять час імовірна супутниця Путіна Аліна Кабаєва та їхні спільні діти. Для неї та дітей там збудували новий будинок, а її помічниці мають квартири неподалік резиденції.
Раніше Росія стверджувала, що Україна 29 грудня 2025 року намагалася атакувати резиденцію Путіна на Валдаї за допомогою 91 безпілотника. Україна заперечила здійснення удару і звинуватила Москву у використанні дезінформації для виправдання ударів по урядових будівлях у Києві.
