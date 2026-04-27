Масштабування роботизованих комплексів та захист від балістики. Зеленський провів Ставку

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Обговорювалися три ключові питання: наземні роботизовані комплекси (НРК) та їх масштабування, захист від балістичного озброєння та доповіді розвідок про стан економіки РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу держави.

Масштабування наземних роботизованих комплексів

За словами президента, наземні роботизовані комплекси зараз є одним із найбільш гарячих запитів Сил оборони. Він наголосив, що виробництво та постачання мають встигати за потребою, зокрема обсяг контрактування НРК повинен бути значно більшим, ніж торік.

«Уже законтрактовано 25 тис. НРК – удвічі більше, ніж минулого року, і це тільки початковий рівень: кількість буде збільшено, і відчутно, контрактування триває. Я вдячний усім виробникам, які забезпечують вчасне виконання контрактів, і кожному нашому підрозділу та всім командирам, які масштабують використання НРК. Доручив Генеральному штабу і Міністерству оборони України щомісячно перевіряти реальну потребу в НРК і рівень постачання», – каже він.

Захист проти балістики

Глава держави заслухав доповіді про постачання ракет для антибалістичних систем і стан виконання домовленостей із партнерами. «Важливо, щоб на травень постачання було не менше, ніж ми вже отримали на рівні обіцянок від партнерів, і це пряме завдання для наших дипломатів і військового командування. Обговорили і стан роботи по альтернативних засобах антибалістичного захисту – доступних у світі та власних, українських розробок», – розповів Зеленський.

Стан економіка РФ

Президент також заслухав доповіді Головного управління розвідки і Служби зовнішньої розвідки про стан економіки й соціальних процесів у Росії після першого кварталу цього року. Очільник України наголосив, що фіксується суттєве погіршення ключових показників та помітні російські експортні втрати.

«Попри намагання російського керівництва використати війну в Ірані для виправлення фінансової ситуації, реальні результати для Росії негативні. Зокрема, наші далекобійні санкції на це працюють. Будемо продовжувати наш тиск на агресора», – додав він.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що українські сили виявили критичну вразливість російської протиповітряної оборони та активно її використовують для ударів по тилових цілях. Аналітики зазначають, що російська система ППО не справляється з потоком атак і втрачає ефективність.

До слова, упродовж минулого тижня РФ випустила по Україні близько 1900 ударних дронів, майже 1400 керованих авіаційних бомб і близько 60 ракет різних типів.