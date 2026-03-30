Україна може отримати близько 10 млрд кубометрів газу на рік: Зеленський повідомив деталі

За словами президента, Вертикальний газовий коридор технічно буде дооблаштований до кінця року

Україна сподівається, що Вертикальний газовий коридор буде технічно облаштований до кінця року, завдяки йому держава може отримати близько 10 кубометрів газу на рік. Про це президент України Володимир Зеленський заявив на спільній пресконференції з тимчасовим очільником болгарського уряду Андреєм Гюровим в Києві, повідомляє кореспондент «Главкома».

«Ми працюємо над тим, щоб був активний енергетичний коридор. І я вдячний за сьогоднішню бесіду, а також за плідну роботу наших міністрів, передусім міністрів енергетики. Цей коридор технічно буде дооблаштований. Ми маємо надію, що до кінця року. Якщо є ті чи інші блокування деяких представників Європи, що стосується газу, з цим коридором Україна може отримати 10 млрд кубометрів газу на рік», – сказав Зеленський.

Крім того, українська та болгарська сторони обговорили спільне виробництво на території країн різної зброї, включаючи дрони

«І тут я хочу подякувати за те, що Болгарія буде використовувати програму Safe для такої копродукції. Вдячні за це. Я думаю, що це посилює обидві наші країни, обидві наші нації. Також вдячний за такий позитивний сигнал, що Болгарія доєдналася до програми PURL», – каже він.

За словами глави держави, угода з Болгарією дасть можливість Україні посилювати ППО стратегію, передусім перед наступним опалювальним сезоном.

«Ми пройшли таку важку зиму. І я вдячний за це. Я вдячний, що дуже є пряма, прозора і зрозуміла підтримка Болгарією України, щодо нашого майбутнього вступу в Європейський Союз. Дякуємо за ту, за таку послідовну політику», – пояснив український лідер.

Нагадаємо, український та болгарський уряди провели перші спільні консультації. Урядовці ухвалили спільну заяву та домовилися розробити дорожню карту практичних кроків. Ключові сфери – енергетика, оборона, транспорт, безпека в Чорноморському регіоні та забезпечення освітніх потреб дітей і молоді.

Крім того, президент України Володимир Зеленський і тимчасовий очільник болгарського уряду Андрей Гюров підписали угоду про безпекову співпрацю.

Як повідомлялося, до Києва прибули виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Болгарії Андрій Гюров та низка міністрів. Тимчасового прем’єра супроводжує делегація, до складу якої входять кілька ключових міністрів: міністр закордонних справ Надія Нейнська, міністр транспорту та зв’язку Корман Ісмаїлов, міністр оборони Атанас Запрянов, міністр освіти та науки Сергій Ігнатов і міністр енергетики Трайчо Трайков.

До слова, Україна та Болгарія розпочали активну фазу роботи над відновленням пасажирського залізничного сполучення.