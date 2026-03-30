Україна та Болгарія підписали угоду про безпекову співпрацю

Болгарський уряд повідомив про намір приєднатися до ініціативи Purl

Президент України Володимир Зеленський і тимчасовий очільник болгарського уряду Андрей Гюров підписали угоду про безпекову співпрацю. Про це лідери країн заявили на спільній пресконференції в Києві, повідомляє кореспондент «Главкома».

«Сьогодні з президентом ми підписали угоду про безпекову співпрацю, яка довго готувалася. Я радий, що ми можемо змогти зробити це цього разу. І це не просто якась формальність, це спільна робота у вимірі нашої спільної європейської безпеки. Ми також як уряд затвердили національний внесок у механізм боротьби від НАТО. І це солідарність у дії, це те, що, як ми вважаємо, буде посилювати безпеку Європи загалом», – сказав Гюров.

Інше ключове питання, яке обговорювали партнери – безпека в Чорному морі.

«Нам дуже подобається цей великий досвід, який Україна накопичила у захисті критичної інфраструктури, також забезпечуючи свободу судноплавства у Чорному морі. Такою мірою, що ми вважаємо, що Україна – це ключовий фактор для забезпечення безпеки не лише в регіоні Чорного моря, але всього східного флангу НАТО», – наголосив болгарський прем’єр.

Ще одна домовленість між Україною та Болгарією стосувалася сфери культури.

«Ми підписали протокол щодо Болградської гімназії імені Г.С. Раковського. Я думаю, що цей документ дуже важливий. Це історично найбільша діаспора болгар за кордоном, і ми дуже раді, що ми впевнилися, що ці люди будуть продовжувати мати змогу здобувати освіту болгарською мовою, і ми з нетерпінням чекаємо на продовження нашої співпраці в цьому напрямку», – розповів Гюров.

За словами болгарського урядовця, Україна і Болгарія визначили багато різних сфер співпраці в обороні, трансфері технологій, інновації та енергетичному секторі: «Це і вертикаль газу, і також залізничне сполучення між Олександрополісом та Одесою. І це не просто важливо для диверсифікації енергії, але також для всього східного флангу НАТО».

Нагадаємо, український та болгарський уряди провели перші спільні консультації. Урядовці ухвалили спільну заяву та домовилися розробити дорожню карту практичних кроків. Ключові сфери – енергетика, оборона, транспорт, безпека в Чорноморському регіоні та забезпечення освітніх потреб дітей і молоді.

Як повідомлялося, до Києва прибули виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Болгарії Андрій Гюров та низка міністрів. Тимчасового прем’єра супроводжує делегація, до складу якої входять кілька ключових міністрів: міністр закордонних справ Надія Нейнська, міністр транспорту та зв’язку Корман Ісмаїлов, міністр оборони Атанас Запрянов, міністр освіти та науки Сергій Ігнатов і міністр енергетики Трайчо Трайков.

До слова, Україна та Болгарія розпочали активну фазу роботи над відновленням пасажирського залізничного сполучення.