Між Україною та Болгарією з'явиться залізничне сполучення

Україна та Болгарія працюють над запуском пасажирського залізничного сполучення через Румунію

Україна та Болгарія розпочали активну фазу роботи над відновленням пасажирського залізничного сполучення. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба за підсумками зустрічі з болгарським колегою Корманом Ісмаїловим, інформує «Главком».

Повідомляється, що проєкт передбачає створення маршруту, що пролягатиме через територію Румунії. Сторони поставили за мету здійснити тестовий запуск потяга вже влітку 2026 року.

«Працюємо над запуском пасажирського залізничного сполучення Україна – Болгарія через Румунію. Мета –тестовий запуск уже цього літа у тристоронньому форматі», – написав Олексій Кулеба.

Також повідомляється, що головним завданням наразі є розробка вигідної цінової пропозиції для пасажирів. Олексій Кулеба наголосив на важливості застосування механізму PSO (Public Service Obligation), що дозволить забезпечити конкурентну вартість квитків порівняно з іншими видами транспорту.

Окрім залізниці, міністри обговорили ширший спектр транспортної взаємодії, зокрема:

Розвиток дунайського кластеру: посилення ролі річкових портів у логістиці.

Автомобільна інфраструктура: модернізація пунктів пропуску та під'їзних шляхів.

Транспортні коридори: розбудова стратегічних шляхів, що з'єднують Україну з Південною Європою.

Зауважимо, пряме залізничне сполучення з Болгарією було перерване через логістичні виклики війни та необхідність узгодження графіків із румунською стороною.

«Главком» писав, що у Болгарії почав роботу новий тимчасовий уряд на чолі з Андреєм Гюровим, тоді як позачергові парламентські вибори призначили на 19 квітня. Вони стануть уже восьмими загальними виборами в країні з 2021 року. Дострокове голосування відбудеться після розпаду коаліції, сформованої навколо правоцентристської партії ГЄРБ за участі Болгарської соціалістичної партії та партії «Є такий народ», яку підтримувала політична сила «Новий початок» бізнесмена Деляна Пеєвського.

Політична ситуація у країні залишається напруженою через підготовку до виборів і можливу появу нової політичної сили колишнього президента Румена Радева, який оголосив про відставку.