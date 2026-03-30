Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Між Україною та Болгарією з'явиться залізничне сполучення

Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Новий залізничний маршрут має стати конкурентною альтернативою автобусним перевезенням
фото: Олексій Кулеба

Україна та Болгарія працюють над запуском пасажирського залізничного сполучення через Румунію

Україна та Болгарія розпочали активну фазу роботи над відновленням пасажирського залізничного сполучення. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба за підсумками зустрічі з болгарським колегою Корманом Ісмаїловим, інформує «Главком».

Повідомляється, що проєкт передбачає створення маршруту, що пролягатиме через територію Румунії. Сторони поставили за мету здійснити тестовий запуск потяга вже влітку 2026 року.

«Працюємо над запуском пасажирського залізничного сполучення Україна – Болгарія через Румунію. Мета –тестовий запуск уже цього літа у тристоронньому форматі», – написав Олексій Кулеба.

Також повідомляється, що головним завданням наразі є розробка вигідної цінової пропозиції для пасажирів. Олексій Кулеба наголосив на важливості застосування механізму PSO (Public Service Obligation), що дозволить забезпечити конкурентну вартість квитків порівняно з іншими видами транспорту.

Окрім залізниці, міністри обговорили ширший спектр транспортної взаємодії, зокрема:

  • Розвиток дунайського кластеру: посилення ролі річкових портів у логістиці.
  • Автомобільна інфраструктура: модернізація пунктів пропуску та під’їзних шляхів.
  • Транспортні коридори: розбудова стратегічних шляхів, що з’єднують Україну з Південною Європою.

Зауважимо, пряме залізничне сполучення з Болгарією було перерване через логістичні виклики війни та необхідність узгодження графіків із румунською стороною.

«Главком» писав, що у Болгарії почав роботу новий тимчасовий уряд на чолі з Андреєм Гюровим, тоді як позачергові парламентські вибори призначили на 19 квітня. Вони стануть уже восьмими загальними виборами в країні з 2021 року. Дострокове голосування відбудеться після розпаду коаліції, сформованої навколо правоцентристської партії ГЄРБ за участі Болгарської соціалістичної партії та партії «Є такий народ», яку підтримувала політична сила «Новий початок» бізнесмена Деляна Пеєвського.

Політична ситуація у країні залишається напруженою через підготовку до виборів і можливу появу нової політичної сили колишнього президента Румена Радева, який оголосив про відставку. 

Читайте також:

Теги: Румунія Україна залізниця Болгарія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua