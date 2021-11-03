Новий посол України приступив до роботи в Туреччині

Боднар був призначений послом у Туреччині у липні

Новий посол України в Туреччині Василь Боднар приступив до роботи. Сьогодні він вручив вірчі грамоти президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану. Про це Бондар повідомив на своїй сторінці в Twitter.

«Мав честь сьогодні вручити вірчі грамоти президенту Турецької Республіки Реджепу Таїпу Ердогану. Офіційний відлік моєї дипломатичної служби в якості посла України в Туреччині розпочато. Друга за тиждень зустріч з главою турецької держави-хороший знак того, що українсько-турецькі відносини і далі будуть розвиватися по висхідній», – написав він.

Bugün Cumhurbaşkanı @RTErdogan’a güven mektubumu sunmaktan onur duydum. Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi olarak diplomatik görevim resmi olarak başlamıştır. Son bir haftada Cumhurbaşkanı ile ikinci görüşmemiz ilişkilerinin gelişmeye devam edeceğine iyi bir işarettir. https://t.co/tChu5E727i — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) November 3, 2021

Нагадаємо, наприкінці липня президент України Володимир Зеленський призначив Василя Боднара послом до Туреччини.

До цього він обіймав посаду заступника глави МЗС і опікувався європейськими питаннями та санкційною політикою.

У 2015–2017 роках обіймав посаду генерального консула України в Стамбулі та був представником України при ОЧЕС.

Раніше президент України Володимир Зеленський призначив колишнього посла України в Британії Наталію Галібаренко главою місії України при НАТО.