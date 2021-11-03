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    Новий посол України приступив до роботи в Туреччині

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    Посол України Василь Боднар і президент Туреччини Реджеп Ердоган&nbsp; - Новий посол України приступив до роботи в Туреччині
    Посол України Василь Боднар і президент Туреччини Реджеп Ердоган 
    фото: twitter.com/tcbestepe

    Боднар був призначений послом у Туреччині у липні

    Новий посол України в Туреччині Василь Боднар приступив до роботи. Сьогодні він вручив вірчі грамоти президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану. Про це Бондар повідомив на своїй сторінці в Twitter.

    «Мав честь сьогодні вручити вірчі грамоти президенту Турецької Республіки Реджепу Таїпу Ердогану. Офіційний відлік моєї дипломатичної служби в якості посла України в Туреччині розпочато. Друга за тиждень зустріч з главою турецької держави-хороший знак того, що українсько-турецькі відносини і далі будуть розвиватися по висхідній», – написав він.

    Нагадаємо, наприкінці липня президент України Володимир Зеленський призначив Василя Боднара послом до Туреччини.

    До цього він обіймав посаду заступника глави МЗС і опікувався європейськими питаннями та санкційною політикою.

    У 2015–2017 роках обіймав посаду генерального консула України в Стамбулі та був представником України при ОЧЕС.

    Раніше президент України Володимир Зеленський призначив колишнього посла України в Британії Наталію Галібаренко главою місії України при НАТО.

    Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган МЗС посол Василь Боднар Володимир Зеленський президент
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    Новий посол України приступив до роботи в Туреччині