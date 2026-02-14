Рубіо та європейські лідери зійшлися у думці: старого світового порядку більше не існує

Державний секретар Марко Рубіо зауважив, що «старий світ минув», і це вимагає від усіх гравців перегляду своїх ролей

Мюнхенська конференція з безпеки 2026 року розпочалася з резонансних заяв, які підтвердили глибоку трансформацію міжнародних відносин. Попри численні розбіжності, державний секретар США Марко Рубіо та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц погодилися в одному: колишня система світового устрою офіційно припинила своє існування. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у своєму виступі дав відверту оцінку відносинам між Європою та Вашингтоном. Він констатував, що міжнародний порядок, заснований на правилах, зруйновано, а претензії США на глобальне лідерство сьогодні оскаржені або навіть втрачені. Мерц виступив із різкою критикою політики Дональда Трампа, дистанціювавшись від «культурних війн» та протекціонізму адміністрації США.

Мерц підкреслив, що Європа залишається вірною принципам вільної торгівлі, кліматичним угодам та співпраці з ВООЗ, тоді як США дедалі більше схиляються до ізоляціонізму. Німецький лідер наголосив, що в епоху суперництва великих держав навіть Сполучені Штати не зможуть діяти самостійно, а членство в НАТО є стратегічною перевагою як для Європи, так і для самих США.

Марко Рубіо, своєю чергою, підтвердив тезу про початок нової геополітичної ери. За його словами, «старий світ минув», і це вимагає від усіх гравців перегляду своїх ролей. Хоча Рубіо визнав важливість Європи для США, його риторика вказує на перехід до більш прагматичних та «чесних» відносин без колишніх ілюзій про автоматичну єдність.

Попри напруженість, Рубіо та Мерц провели двосторонню зустріч, де обговорили війну в Україні та стан переговорів із Росією. Американська сторона висловила вдячність Берліну за фінансову підтримку Києва, яка з 2022 року сягнула $76 млрд.

Важливим акцентом конференції стала заява gрезидента України Володимира Зеленського. У коментарі для Politico він зазначив, що хоча Європа надає фінансову допомогу, лише Сполучені Штати володіють достатньою потужністю, щоб змусити Володимира Путіна припинити агресію.

Форум у Мюнхені продемонстрував, що західний світ шукає нові точки опори в умовах, коли старі правила гри більше не працюють, а єдність альянсу залежить від здатності сторін домовлятися в умовах жорсткого прагматизму.

Раніше державний секретар Марко Рубіо спробував заспокоїти ситуацію з європейськими лідерами, прямуючи на Мюнхенську конференцію з безпеки.

«Ми дуже тісно пов’язані з Європою. Більшість людей у ​​цій країні можуть простежити як свою культурну, так і особисту спадщину, до Європи. Тож нам просто потрібно про це поговорити», – сказав Рубіо журналістам перед посадкою в літак.

Як відомо, напередодні Мюнхенської конференції з безпеки західний світ опинився в умовах руйнації звичних норм. Політика Дональда Трампа, яку експерти характеризують як еру «творчого руйнування», ставить під загрозу основи Pax Americana – стабільності, що панувала з часів Другої світової війни.

Особливу тривогу в європейського істеблішменту викликає позиція віцепрезидента США Джей Ді Венса, чия радикальна критика ліберальних демократій тепер офіційно закріплена в стратегіях нацбезпеки Білого дому та Пентагону. У межах цієї політики адміністрація Трампа свідомо уникає визначення Росії як прямої загрози, намагаючись знайти дипломатичні точки дотику з Москвою.