Вашингтон зірвав угоду про гарантії безпеки для України – Politico

США не готові остаточно оформлювати домовленості, поки Київ і Москва не погодять припинення війни

США дали зрозуміти Україні, що не підписуватимуть остаточну угоду про гарантії безпеки доти, доки Київ і Москва не досягнуть спільного рішення щодо завершення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

За даними видання, мирний процес фактично зайшов у глухий кут через незмінну позицію Росії щодо територіальних вимог, на які Україна погоджуватися не готова. Попри це, під час другого раунду перемовин в Абу-Дабі сторонам вдалося узгодити загальні підходи до визначення режиму припинення вогню та потенційної демілітаризованої зони.

Втім, ключові питання залишаються відкритими, зокрема майбутня карта України та можливість розміщення західних військ. Один із європейських чиновників зазначив, що саме територіальне питання наразі є головним каменем спотикання.

Високопоставлений представник адміністрації США наголосив, що Дональд Трамп не намагається використовувати гарантії безпеки як інструмент тиску на українську сторону. За його словами, Вашингтон прагне зафіксувати всі ключові параметри мирного процесу до підписання будь-яких довгострокових зобов’язань.

«Він хоче, щоб багато речей були остаточно узгоджені і закріплені, перш ніж фактично підписати угоду. Якщо це завадить мирним переговорам – який у цьому сенс?» – пояснив співрозмовник видання.

Джерела також повідомили, що США, Україна та Росія можуть провести нову зустріч уже наступного тижня – ймовірно, у Маямі або знову в Абу-Дабі. Водночас дипломатичний процес ускладнюється тим, що спецпосланець Трампа Стів Віткофф паралельно займається переговорами щодо Ірану.

Раніше президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо підготовки міжнародних договорів про гарантії безпеки для України. Міністерство закордонних справ разом із Міністерством оборони мають невідкладно підготувати та подати главі держави проєкти таких угод. Документ базується на пропозиціях української делегації, напрацьованих у межах переговорів зі США, іншими міжнародними партнерами та представниками РФ щодо досягнення справедливого і сталого миру.