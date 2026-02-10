Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Головне шоу року у США переросло в скандал. Хто такий Bad Bunny, який розлютив Трампа

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Виступ Bad Bunny став тригером суперечок про культурну ідентичність у США
фото: The New-York Times

Музичний номер іспанською мовою спричинив дискусії щодо мовної та культурної політики США

Пуерто-риканський співак Bad Bunny став історичною фігурою Супербоулу-2026, провівши перший у перерві фіналу Національної футбольної ліги виступ, виконаний повністю іспанською мовою. Концерт відбувся на стадіоні Levi’s у Каліфорнії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Що відомо про виступ на Супербоулі

Шоу було присвячене культурі й історії Пуерто-Рико. У програмі з’явилася сцена пуерто-риканського весілля, виступи з національними прапорами та соціальні символи. Під час виконання хіта El Apagón артист піднявся на декорацію електроопори, нагадуючи про масштабні відключення електроенергії на острові після урагану Марія у 2017 році.

Головне шоу року у США переросло в скандал. Хто такий Bad Bunny, який розлютив Трампа фото 1
фото: Reuters

Фіналом стала емоційна промова Bad Bunny, у якій він побажав благословення країнам Латинської Америки, США, Канаді та своїй батьківщині. За його спиною з’явився напис: «Єдине, що сильніше за ненависть, – це любов».

До виступу долучилися світові зірки. Леді Гага виконала спільний трек із Бруно Марсом Die With A Smile та станцювала з артистом сальсу. Також на сцені з’явилися Рікі Мартін, Karol G, Педро Паскаль, Cardi B та Джессіка Альба.

Головне шоу року у США переросло в скандал. Хто такий Bad Bunny, який розлютив Трампа фото 2
фото: Reuters

Якою була реакція Трампа на виступ

Виступ викликав негативну реакцію президента США Дональда Трампа. Він назвав шоу «одним із найгірших в історії» та розкритикував використання іспанської мови й танцювальні номери. Президент США також назвав подію «ляпасом Америці».

Що відомо про співака Bad Bunny

Bad Bunny (Беніто Антоніо Мартінес Окасіо) – 31-річний пуерторіканський репер і перший артист, який отримав «Греммі» за іспаномовний альбом Debí Tirar Mas Fotos, присвячений історії латиноамериканської музики. Його виступ на Супербоулі також подають як протест проти жорсткої імміграційної політики адміністрації Трампа.

Головне шоу року у США переросло в скандал. Хто такий Bad Bunny, який розлютив Трампа фото 3
фото: AP

Беніто Антоніо Мартінес Окасіо народився 10 березня 1994 року в Пуерто-Ріко у родині водія вантажівки та шкільної вчительки. «Я виріс в оточенні великої любові моїх батьків. Я бачив, як вони іноді докладали великих зусиль, переживали важкі часи, щоб забезпечити нас їжею, а іноді все було легко. Це були прекрасні моменти, іноді пов'язані з невизначеністю, але в підсумку я завжди був глибоко вдячний за те, що виріс у своїй родині», – пригадував Бед Банні.

Головне шоу року у США переросло в скандал. Хто такий Bad Bunny, який розлютив Трампа фото 4
фото: Bad Bunny/Instagram

Ще у 12 років він почав писати пісні, а в підлітковому віці працював пакувальником продуктів у супермаркеті, щоб заробити на запис музики. Саме тоді з’явився його псевдонім. «Кролик – це щось настільки звичне, що я подумав: щоразу, коли хтось його побачить, він згадає мою музику. Я думаю, що не буває поганих кроликів - навіть поганий кролик буде виглядати як хороший. Це ідеально підходить мені, тому що я можу бути поганим, а можу бути хорошим», – пояснював артист.

Кар’єрний прорив і творчі орієнтири

Прорив стався після виходу треку Diles на SoundCloud у 2016 році, який привернув увагу діджея Luian і лейбла Hear This Music. У 2018-му вийшов дебютний альбом x100pre, що швидко отримав популярність. Пізніше Bad Bunny співпрацював із Cardi B, Drake, Енріке Іглесіасом та Дженніфер Лопес.

Головне шоу року у США переросло в скандал. Хто такий Bad Bunny, який розлютив Трампа фото 5
фото: NBC

Музикант наголошує на зв’язку своєї творчості з батьківщиною: «Але, очевидно, так, я створюю музику для Пуерто-Ріко. Це місце, де я народився і виріс. Я шанувальник нашого народу, нашої культури, а також нашої культури в рамках реггетону. Коли я пишу і створюю музику, мій дух завжди в Пуерто-Ріко, і я стараюся, щоб моя музика подобалася людям там».

Нагадаємо, що супербоул є фінальною грою сезону в Національній футбольній лізі США та однією з найпопулярніших спортивних подій у країні. Дональд Трамп став першим чинним президентом Сполучених Штатів, який особисто відвідав фінальний матч НФЛ. Цьогорічна зустріч між «Філадельфією Іглз» та «Канзас-Сіті Чіфс» завершилася перемогою «Іглз» із рахунком 40:22.

Читайте також:

Теги: Супербоул скандал США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр фінансів США відповів, чи вийдуть Сполучені Штати з НАТО
Міністр фінансів США відповів, чи вийдуть Сполучені Штати з НАТО
18 сiчня, 23:22
Українські артисти Наталія Мацак та Сергій Кривоконь потрапили у скандал
Європейські гастролі з балетом Чайковського? Мінкульт розкритикував артистів Нацопери
22 сiчня, 16:02
Сполучені Штати офіційно завершили вихід зі Всесвітньої організації охорони здоров'я
США вийшли з ВООЗ, залишивши борг у $260 млн – Bloomberg
23 сiчня, 02:53
В Об'єднаних Арабських Еміратах пройшли дводенні переговори між США, Україною та Росією
«Заборонених тем не було». Американський чиновник про переговори в ОАЕ
25 сiчня, 02:21
Білий дім прокоментував переговори в Абу-Дабі: «Безпрецедентний крок до миру»
Білий дім прокоментував переговори в Абу-Дабі: «Безпрецедентний крок до миру»
27 сiчня, 03:28
Торговий представник США вважає, що Індія отримає ширший доступ до європейського ринку, ніж навпаки
Сполучені Штати розкритикували торговельну угоду ЄС з Індією
28 сiчня, 10:05
Європейські лідери дедалі серйозніше оцінюють власну залежність від США у сферах розвідки, логістики, протиракетної оборони та командування
Чи готова Європа самостійно забезпечити Україну розвідданими без США? Аналіз FT
29 сiчня, 04:31
Глава Білого дому заявив, що Сполучені Штати «мають отримати повну компенсації за все, що дали Канаді»
Трамп пригрозив заблокувати відкриття мосту між США та Канадою
Сьогодні, 07:59
Білий дім прокоментував чутки про переговори навколо Донбасу
Вашингтон спростував чутки про обмін територій на гарантії
27 сiчня, 13:48

Життя

Головне шоу року у США переросло в скандал. Хто такий Bad Bunny, який розлютив Трампа
Головне шоу року у США переросло в скандал. Хто такий Bad Bunny, який розлютив Трампа
«Люди, ви здуріли». Відома мовознавиця відреагувала на хейт представниці України на «Євробаченні»
«Люди, ви здуріли». Відома мовознавиця відреагувала на хейт представниці України на «Євробаченні»
Британці знайшли оригінальне рішення, щоб не вигорати на роботі
Британці знайшли оригінальне рішення, щоб не вигорати на роботі
Молитовний сніданок з Трампом. Українська журналістка розказала, чим годували
Молитовний сніданок з Трампом. Українська журналістка розказала, чим годували
У Вашингтоні активісти висміяли фільм про Меланію Трамп (фото)
У Вашингтоні активісти висміяли фільм про Меланію Трамп (фото)
Народна артистка України потрапила у ДТП (відео)
Народна артистка України потрапила у ДТП (відео)

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Вчора, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua