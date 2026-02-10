Головне шоу року у США переросло в скандал. Хто такий Bad Bunny, який розлютив Трампа

Музичний номер іспанською мовою спричинив дискусії щодо мовної та культурної політики США

Пуерто-риканський співак Bad Bunny став історичною фігурою Супербоулу-2026, провівши перший у перерві фіналу Національної футбольної ліги виступ, виконаний повністю іспанською мовою. Концерт відбувся на стадіоні Levi’s у Каліфорнії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Що відомо про виступ на Супербоулі

Шоу було присвячене культурі й історії Пуерто-Рико. У програмі з’явилася сцена пуерто-риканського весілля, виступи з національними прапорами та соціальні символи. Під час виконання хіта El Apagón артист піднявся на декорацію електроопори, нагадуючи про масштабні відключення електроенергії на острові після урагану Марія у 2017 році.

фото: Reuters

Фіналом стала емоційна промова Bad Bunny, у якій він побажав благословення країнам Латинської Америки, США, Канаді та своїй батьківщині. За його спиною з’явився напис: «Єдине, що сильніше за ненависть, – це любов».

До виступу долучилися світові зірки. Леді Гага виконала спільний трек із Бруно Марсом Die With A Smile та станцювала з артистом сальсу. Також на сцені з’явилися Рікі Мартін, Karol G, Педро Паскаль, Cardi B та Джессіка Альба.

фото: Reuters

Якою була реакція Трампа на виступ

Виступ викликав негативну реакцію президента США Дональда Трампа. Він назвав шоу «одним із найгірших в історії» та розкритикував використання іспанської мови й танцювальні номери. Президент США також назвав подію «ляпасом Америці».

Що відомо про співака Bad Bunny

Bad Bunny (Беніто Антоніо Мартінес Окасіо) – 31-річний пуерторіканський репер і перший артист, який отримав «Греммі» за іспаномовний альбом Debí Tirar Mas Fotos, присвячений історії латиноамериканської музики. Його виступ на Супербоулі також подають як протест проти жорсткої імміграційної політики адміністрації Трампа.

фото: AP

Беніто Антоніо Мартінес Окасіо народився 10 березня 1994 року в Пуерто-Ріко у родині водія вантажівки та шкільної вчительки. «Я виріс в оточенні великої любові моїх батьків. Я бачив, як вони іноді докладали великих зусиль, переживали важкі часи, щоб забезпечити нас їжею, а іноді все було легко. Це були прекрасні моменти, іноді пов'язані з невизначеністю, але в підсумку я завжди був глибоко вдячний за те, що виріс у своїй родині», – пригадував Бед Банні.

фото: Bad Bunny/Instagram

Ще у 12 років він почав писати пісні, а в підлітковому віці працював пакувальником продуктів у супермаркеті, щоб заробити на запис музики. Саме тоді з’явився його псевдонім. «Кролик – це щось настільки звичне, що я подумав: щоразу, коли хтось його побачить, він згадає мою музику. Я думаю, що не буває поганих кроликів - навіть поганий кролик буде виглядати як хороший. Це ідеально підходить мені, тому що я можу бути поганим, а можу бути хорошим», – пояснював артист.

Кар’єрний прорив і творчі орієнтири

Прорив стався після виходу треку Diles на SoundCloud у 2016 році, який привернув увагу діджея Luian і лейбла Hear This Music. У 2018-му вийшов дебютний альбом x100pre, що швидко отримав популярність. Пізніше Bad Bunny співпрацював із Cardi B, Drake, Енріке Іглесіасом та Дженніфер Лопес.

фото: NBC

Музикант наголошує на зв’язку своєї творчості з батьківщиною: «Але, очевидно, так, я створюю музику для Пуерто-Ріко. Це місце, де я народився і виріс. Я шанувальник нашого народу, нашої культури, а також нашої культури в рамках реггетону. Коли я пишу і створюю музику, мій дух завжди в Пуерто-Ріко, і я стараюся, щоб моя музика подобалася людям там».

Нагадаємо, що супербоул є фінальною грою сезону в Національній футбольній лізі США та однією з найпопулярніших спортивних подій у країні. Дональд Трамп став першим чинним президентом Сполучених Штатів, який особисто відвідав фінальний матч НФЛ. Цьогорічна зустріч між «Філадельфією Іглз» та «Канзас-Сіті Чіфс» завершилася перемогою «Іглз» із рахунком 40:22.