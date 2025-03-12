Зеленський назвав українську зброю, яка допомагає ефективно стримувати Росію

За словами Зеленського, вже зараз є величезний інтерес у світі до українських розробок, до наших можливостей, наших технологічних виробництв

«Наше українське виробництво дронів і постійна модернізація дронів – це одна з ключових частин системи стримування Росії»

У традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив деталі Технологічної Ставки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Ставка стосувалася українських дронів і далекобійних ударів.

«Провели аналіз застосування нещодавно: якість ударів, результати застосування, найбільш ефективні зразки дронів. Були і військові, і урядовці, і, головне, – наші виробники дронів та іншої зброї. Багато технічних деталей встигли обговорити сьогодні. Ключове – треба збільшувати можливість нашої зброї долати російські РЕБ та протиповітряну оборону», – заявив Зеленський.

Також було обговорено як іще наростити виробництво. За словами очільника країни, потрібні контракти, фінансування, інвестиції від наших партнерів. Виробники пропонували конкретні технологічні рішення.

«Наше українське виробництво дронів і постійна модернізація дронів – це одна з ключових частин системи стримування Росії, яка потрібна для гарантування безпеки України довгостроково, і також це буде наша міжнародна перевага – те, як ми зможемо експортувати безпеку після цієї війни», – наголосив Зеленський.

За його словами, вже зараз є величезний інтерес у світі до українських розробок, до наших можливостей, наших технологічних виробництв.

«Українці показали в цій війні, як багато можуть робити дрони для захисту позицій та збереження життя людей, показали, як важливо постійно розвивати безпілотну складову. Звісно, це буде нашою, зокрема, економічною перевагою у відносинах із іншими партнерами. Але після війни. Зараз нам потрібно значно збільшувати ефективність застосування української зброї, і все, що буде досягнуто для української безпеки зараз, працюватиме на Україну протягом років і десятиліть», - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, американські технологічні компанії визнають: жодна з них не встигає за Україною у виробництві безпілотників. США зацікавлені у співпраці з українськими виробниками, продукція яких уже перевірена у реальних бойових умовах.

У статті зазначається, що американські безпілотні технології не виправдали очікувань на полі бою. Американські стартапи витратили мільярди доларів на розробку компактних дронів, проте їхні БпЛА виявилися надто дорогими й неефективними.

Водночас Україна змогла налагодити масове виробництво дронів навіть в умовах війни. Лише у 2024 році в країні було виготовлено 2 млн безпілотників – у 20 разів більше, ніж оцінювані потужності США (100 тис. дронів на рік). Багато цих апаратів здійснюють удари по російських військових об’єктах на сотні кілометрів.