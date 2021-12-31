Зеленський окреслив напрямки співпраці з представником правлячої династії Катару

Президент України прийняв катарську делегацію на чолі з членом правлячої у Державі Катар династії шейхом Фейсалом бін Каcсімом Аль Тані

Як підкреслив Зеленський, Катар є одним із ключових партнерів України в регіоні

Президент Володимир Зеленський зустрівся з катарською делегацією на чолі із представником правлячої в Катарі династії шейхом Фейсалом бін Касімом Аль Тані. Про це повідомляє Офіс президента в п'ятницю, 31 грудня.

Зеленський відзначив, що візит катарської делегації є свідченням практичної реалізації домовленостей, досягнутих під час переговорів з еміром Держави Катар.

Також Зеленський відзначив важливість підписаних домовленостей у сфері аграрного співробітництва і взаємодії у готельно-туристичній галузі.

«Важливо, що вже є перші результати такої роботи – підписання відповідних меморандумів», – сказав Зеленський.

Президент також нагадав про активізацію двосторонніх відносин між країнами, зокрема про наявний потенціал у торговельно-економічній співпраці. Її підтвердженням стало збільшення на 75% показників українського експорту в Катар.

Як підкреслив Зеленський, Катар є одним із ключових партнерів України в регіоні, також президент відзначив готовність забезпечити продовольчу безпеку Катару шляхом постачання високоякісної аграрної продукції.

Насамкінець сторони обговорили реалізацію спільних інвестиційних проектів у сфері інфраструктури, агропромислового, туристичного і готельного комплексів.

Раніше повідомлялося, що Україна веде перемовини з Катаром щодо постачання скрапленого газу через польські термінали.

1 листопада на полях конференції ООН з питань зміни клімату COP26 у Глазго Зеленський обговорив з еміром Катару постачання скрапленого газу.

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