Україна переламує хід війни, бо змінила стратегію, – The New York Times

З новою зброєю Україна непомітно змінює свою воєнну стратегію

З надходженням все більшої кількості озброєнь Україна непомітно змінила стратегію війни проти Росії. І вже готується переламати її хід.

Про це повідомляє The New York Times.

Видання зазначає, що з весни до літа українські військові зазнавали ударів від російської артилерії на сході України, постійно втрачаючи позиції та до 200 солдатів на день у нерівній сутичці. Але останніми тижнями Україна змінила свою стратегію за допомогою нової зброї та зуміла, принаймні на даний момент, уповільнити просування Росії.

Маючи все більший арсенал далекобійної західної зброї та за допомогою місцевих партизан, Україна змогла завдати удару по російським військам глибоко в тилу ворога, порушуючи важливі лінії постачання та, дедалі частіше, вражаючи цілі, які є ключовими для бойового потенціалу Москви.

Нове озброєння також змусило Росію переналаштуватися на полі бою, створивши певний простір для прийняття українцями більш стратегічних рішень.

Такий підхід особливо підходить для Херсонської області, де вже кілька тижнів анонсується контрнаступ. І обласний центр, постачання якого залежить лише від чотирьох мостів через Дніпро, вважається дуже вразливим.

Днями українські війська розбили останній міст, внаслідок чого тисячі російських військових опинилися під загрозою ізоляції.

Хоча українські військові ще не домоглися серйозних територіальних успіхів, їм вдалося уповільнити просування Росії та зупинити важкі втрати. Але окупанти продовжують тиснути на сході та півдні на українські позиції фронту. Таким чином, у нього ще достатньо сил для продовження наступальних операцій.

Зусилля України на півдні є не стільки зміною підходу, скільки розширенням стратегії, прийнятої на початку війни і покликаної зрівняти правила гри з Росією. Оскільки противник набагато перевершує Україну за живою силою, кількістю озброєнь і боєприпасів ЗСУ мають бути новаторськими і гнучкими.

У початковій фазі Росія змогла скористатися своєю перевагою і захопити території на сході, але тепер з артилерією великої дальності, зокрема, HIMARS вдалося її значно уповільнити.

Саме в Херсонській області очікується перелом ходу війни на користь України. Використовуючи HIMARS та іншу артилерію ЗСУ поступово позбавляють Росію здатності постачати війська на захід від річки Дніпро, включаючи місто Херсон, яке вони контролюють з перших тижнів війни.

За словами представника українського командування, ідея полягає в тому, щоб зробити умови настільки неприйнятними, щоб Росія сама відступила за Дніпро перед українським контрнаступом.

Нагадаємо, що на правому березі окупованої Херсонської області російські загарбники на сьогодні залишаються без належного підкріплення. ЗСУ зруйнували вже останній шлях перекидання техніки загарбників на Херсонщині, знищивши останній міст.

Командування покинуло окупантів на правому березі Дніпра, а саме евакуювалось поближче до Криму.

Тим часом, херсонські Telegram-канали повідомляють про вибухи одразу у кількох місцях області. Крім того, кілька вибухів чули на окупованій частині Запорізької області у районі Мелітополя. За попередньою інформацією, у Мелітополі влучання у військкомат, у якому перебували загарбники. Інформація уточнюється.