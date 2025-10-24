Зеленський зустрівся з королем Великої Британії (фото)

Зеленський розповів Королю Чарльзу ІІІ про ситуацію в Україні та актуальні виклики

Король Великої Британії Чарльз ІІІ прийняв президента України Володимира Зеленського у Віндзорському палаці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Президент подякував королю за непохитну підтримку українського народу, а також за сильні публічні меседжі на підтримку України та досягнення миру для країни.

фото: Володимир Зеленський/Telegram

Володимир Зеленський розповів Королю Чарльзу ІІІ про ситуацію в Україні та актуальні виклики. Окремо президент відзначив нещодавній візит до Києва принцеси Анни та її гуманітарну місію, зосереджену на дітях і сім’ях, постраждалих від війни.

Нагадаємо, 24 жовтня президент України Володимир Зеленський перед засіданням «коаліції охочих» прибув до резиденції очільника уряду Великої Британії Кіра Стармера. 24 жовтня у Лондоні відбудеться зустріч «коаліції охочих».

Згодом Зеленський розпочав зустріч з прем'єром Великої Британії на Даунінг-стріт. Він погодився з зауваженням Кіра Стармера про те, що російський диктатор Володимир Путін не виявляє наміру припиняти війну.