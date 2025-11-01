Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Свириденко розповіла, що включатиме пакет зимової підтримки від уряду

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Свириденко розповіла, що включатиме пакет зимової підтримки від уряду
Президент доручив Уряду сформувати та запустити пакет соціальних програм підтримки українців цієї зими
фото: Офіс президента

Допомогу можна буде витратити на найбільш нагальні потреби – одяг, взуття та лікарські засоби

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що пакет зимової підтримки, який готує уряд, включатиме як уже запущені програми, так і нові заходи підтримки. Про це інформує «Главком».

Прем'єрка розповіла, що пріоритетні напрями і компоненти пакету зимової підтримки було визначено на нараді з президентом Володимиром Зеленським.

«Пакет включатиме як вже запущені програми, зокрема фіксовані ціни на енергоносії для населення, житлові субсидії, підтримку ОСББ для енергоефективності та допомогу на генератори, мораторій на відключення в прифронтових районах і виплати ВПО на дрова, так і нові заходи підтримки», – заявила Свириденко.

Уряд працює над запуском програм, зокрема:

  • Можливість одноразової виплати для всіх громадян України на зиму;
  • Нова грошова допомога для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема для ВПО, людей, які втратили роботу через війну, та малозабезпечених сімей;
  • Нова програма безкоштовних поїздок по Україні для всіх громадян від Укрзалізниці – 3000 кілометрів;
  • Комплексна перевірка здоровʼя для людей віком 40+ цієї зими.

Детально про всі компоненти пакету зимової підтримки уряд обіцяє повідомити найближчим часом.

Тим часом, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України додав, що допомогу можна буде витратити на найбільш нагальні потреби – одяг, взуття та лікарські засоби.

Кошти надходитимуть на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання або на Дія.Картку. Їх можна буде використати протягом 180 днів із моменту зарахування.

Хто отримає допомогу:

  • діти, над якими встановлено опіку чи піклування, у тому числі діти з інвалідністю та діти-вихованці ДБСТ та прийомних сімей;
  • люди з інвалідністю I групи серед ВПО;
  • діти із малозабезпечених сімей;
  • одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

Інші компоненти великого пакету підтримки будуть представлені згодом.

Нагадаємо, від грудня цього року в Україні почне працювати нова програма зимової підтримки, яка передбачатиме окрему допомогу для соціально вразливих категорій населення. Її анонсував президент України Володимир Зеленський. 

Також в Україні почне роботу спеціальна програма транспортної підтримки, яка передбачатиме безкоштовний проїзд залізницею для всіх українців на відстані 3000 км. 

Читайте також:

Теги: пенсіонери міністр Володимир Зеленський президент піклування населення Юлія Свириденко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України вважає, що тиск змусить Путіна сісти за стіл перемовин
Президент України пояснив, чому Путін боїться припинити вогонь
9 жовтня, 10:01
Кадри удару по шахті на Дніпропетровщині
«Тероризм РФ розширюється»: Свириденко про обстріл шахти на Дніпропетровщині 
20 жовтня, 05:46
Учасники заяви закликали до посилення тиску на економіку Росії та її оборонну промисловість
Зеленський назвав відправну точку для переговорів
21 жовтня, 15:01
Трамп: Ми скасували зустріч із президентом Путіним. Мені просто здалося, що це неправильно
Трамп пояснив, чому скасував зустріч з Путіним
23 жовтня, 00:51
Зеленський і Трамп домовилися продовжити розмову
Зеленський удруге за два дні говорив із Трампом
12 жовтня, 16:32
Президент: Дякую Raytheon за готовність і надалі підтримувати Україну
Зеленський у США зустрівся з представниками виробника Patriot
17 жовтня, 08:51
Радник Путіна Юрій Ушаков вже описує майбутній саміт в Будапешті, як «зустріч між великими державами»
Le Monde: Відновлення діалогу Путіна з Трампом викликало ейфорію в РФ
19 жовтня, 18:58
Наслідки ворожої атаки на Київщині
Зеленський відреагував на комбінований російський удар по Україні
22 жовтня, 09:27
Автономія жінок та нерівність у побуті впливають на народжуваність
Нобелівська лауреатка пояснила причину глобального падіння народжуваності
29 жовтня, 16:04

Події в Україні

В окупованому Криму пролунали вибухи, виникла пожежа
В окупованому Криму пролунали вибухи, виникла пожежа
Лінія фронту станом на 1 листопада 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 1 листопада 2025. Зведення Генштабу
Росія завдала удару балістичними ракетами по Чернігівщині
Росія завдала удару балістичними ракетами по Чернігівщині
Свириденко розповіла, що включатиме пакет зимової підтримки від уряду
Свириденко розповіла, що включатиме пакет зимової підтримки від уряду
Російський олігарх, батько співачки Алсу, продає нерухомість в окупованому Криму
Російський олігарх, батько співачки Алсу, продає нерухомість в окупованому Криму
У Бердянську росіяни взяли в полон і катували дружину військового ЗСУ. Її здала власна мати
У Бердянську росіяни взяли в полон і катували дружину військового ЗСУ. Її здала власна мати

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua