Свириденко розповіла, що включатиме пакет зимової підтримки від уряду

Допомогу можна буде витратити на найбільш нагальні потреби – одяг, взуття та лікарські засоби

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що пакет зимової підтримки, який готує уряд, включатиме як уже запущені програми, так і нові заходи підтримки. Про це інформує «Главком».

Прем'єрка розповіла, що пріоритетні напрями і компоненти пакету зимової підтримки було визначено на нараді з президентом Володимиром Зеленським.

«Пакет включатиме як вже запущені програми, зокрема фіксовані ціни на енергоносії для населення, житлові субсидії, підтримку ОСББ для енергоефективності та допомогу на генератори, мораторій на відключення в прифронтових районах і виплати ВПО на дрова, так і нові заходи підтримки», – заявила Свириденко.

Уряд працює над запуском програм, зокрема:

Можливість одноразової виплати для всіх громадян України на зиму;

Нова грошова допомога для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема для ВПО, людей, які втратили роботу через війну, та малозабезпечених сімей;

Нова програма безкоштовних поїздок по Україні для всіх громадян від Укрзалізниці – 3000 кілометрів;

Комплексна перевірка здоровʼя для людей віком 40+ цієї зими.

Детально про всі компоненти пакету зимової підтримки уряд обіцяє повідомити найближчим часом.

Тим часом, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України додав, що допомогу можна буде витратити на найбільш нагальні потреби – одяг, взуття та лікарські засоби.

Кошти надходитимуть на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання або на Дія.Картку. Їх можна буде використати протягом 180 днів із моменту зарахування.

Хто отримає допомогу:

діти, над якими встановлено опіку чи піклування, у тому числі діти з інвалідністю та діти-вихованці ДБСТ та прийомних сімей;

люди з інвалідністю I групи серед ВПО;

діти із малозабезпечених сімей;

одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

Інші компоненти великого пакету підтримки будуть представлені згодом.

Нагадаємо, від грудня цього року в Україні почне працювати нова програма зимової підтримки, яка передбачатиме окрему допомогу для соціально вразливих категорій населення. Її анонсував президент України Володимир Зеленський.

Також в Україні почне роботу спеціальна програма транспортної підтримки, яка передбачатиме безкоштовний проїзд залізницею для всіх українців на відстані 3000 км.