Зеленський розповів про результати візиту до Норвергії

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Володимир Зеленський подякував Норвергії за допомогу та підтримку українців
Норвегія надасть $150 млн на закупівлю газу

Президент України Володимир Зеленський повідомив про отримання нового, третього цього року, пакету енергетичної підтримки від Норвегії. Обсяг допомоги становить близько $150 млн і буде спрямований на закупівлю газу для проходження зимового періоду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Зеленський після зустрічі з Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере розповів, що сторони обговорили критичні потреби України:

«Ми обговорили потреби України в системах ППО, ракетах до них та інші кроки, які можуть зміцнити Україну взимку. Окремо про нашу оборонну співпрацю говорили – виробництво дронів і ракет, розширення ініціативи PURL. Скоординували також позиції та зустрічі, які відбудуться цього тижня у Європі Дуже вдячні за велику підтримку норвезького народу – системи протиповітряної оборони, ракети для цих систем. Усе це рятує життя людей», – розповів Зеленський.

Володимир Зеленський подякував Норвергії за допомогу та підтримку українців після сьогоднішнього обстрілу.

Раніше повідомляли, що президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Норвегії

Норвезький прем'єр-міністр Йонас Гар Стере приїхав в аеропорт, щоб зустріти подружжя. Зазначається, що Зеленський проведе переговори з прем'єр-міністром, а також з іншими посадовцями, після чого вирушить до шведського міста Лінчепінг, де оборонна компанія Saab будує винищувач Jas Gripen. У зв'язку з обмеженим часом зустріч із норвежцями відбудеться у Гардермуені.

 Як відомо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 22 жовтня, розпочав офіційний візит до Королівства Швеція. Українського лідера зустріли для проведення ключових переговорів з Прем’єр-міністром країни Ульфом Крістерссоном. 

Теги: Володимир Зеленський Норвегія

