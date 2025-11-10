Головна Світ Економіка
Єгипет нарощує закупівлі пшениці з України – Bloomberg

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Єгипет нарощує закупівлі пшениці з України – Bloomberg
Єгипет є найбільшим світовим покупцем пшениці
Нове єгипетське агентство закупить 130 тис. тонн пшениці з України

Нове єгипетське агентство з закупівлі пшениці Mostakbal Misr забронювало близько пів мільйона тонн зерна з чорноморського регіону для імпорту в грудні та січні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що агентство закупить 130 тис. тонн пшениці з України, 200 тис. тонн з Росії та 150 тис. з Болгарії. Це вже друга масштабна угода за останні місяці – у жовтні Єгипет придбав близько мільйона тонн зерна з країн Чорного моря, Франції та Казахстану.

Єгипет є найбільшим світовим покупцем пшениці, тому його закупівлі уважно відстежуються як індикатор глобального попиту й конкурентоспроможності різних постачальників.
Міністерство сільського господарства США спрогнозувало, що цього сезону північноафриканська країна імпортує рекордні 13 млн тонн зерна. Поточних запасів пшениці в Єгипті достатньо до кінця лютого.

Нагадаємо, за підсумками дев'яти місяців 2025 року обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні зменшився на 14% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Індекс сільськогосподарської продукції в Україні за перші дев'ять місяців поточного року склав 86,0% від показників 2024 року. Спад виробництва спостерігається як в рослинництві, де виробництво скоротилося на 6,4%, так і в тваринництві, де зниження склало 4,4%.

До слова, Росія продає вкрадену українську пшеницю в 70 країн світу. Російські окупанти вивезли з тимчасово окупованих територій Донеччини, Луганщини, Запорізької та Херсонської областей у РФ близько 2,5 млн тонн пшениці нового врожаю.

Теги: Єгипет зерно

