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Україна має список країн, які готові відправити військовий контингент

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Україна має список країн, які готові відправити військовий контингент
За словами речника МЗС, велика кількість країн готові відправити військовий контингент в Україну
фото з відкритих джерел

Для присутності миротворчих військ потрібен подальший прогрес у переговорному процесі

Українська влада має сформований список країн, готових відправити військові контингенти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника українського МЗС Георгія Тихого.

Дискусія про можливу відправку контингентів перебуває на стадії опрацювання деталей імплементації, а не лише оцінки такої можливості. Це питання активно обговорюється на рівні начальників генеральних штабів, зокрема щодо чисельності, локацій та формату участі.

«Ми бачимо дійсно велику кількість країн, які заявляють про свою готовність брати участь у цьому. У нас вже є список країн, які висловлюють таку готовність, навіть офіційно передають сигнали про готовність участі в такій коаліції, військових контингентах. Я не можу поки що назвати ці конкретні країни, це просто зараз зарано, але, я думаю, ви побачите згодом цей список країн», – каже речник МЗС.

Тихий додав, що для практичної реалізації цього кроку потрібен подальший прогрес у мирному процесі.

Як повідомлялося, Україна змогла суттєво просунутися в питанні створення контингенту іноземних військовослужбовців на своїй території.

Нагадаємо, Україна веде переговори у дипломатичному режимі із Францією щодо можливої миротворчої місії за умови припинення вогню.

Раніше стало відомо, що Велика Британія, Німеччина, Франція та інші європейські країни готові спрямувати війська в Україну для забезпечення режиму припинення вогню.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що ключовими засобами контролю за дотриманням припинення вогню стануть супутниковий моніторинг та спільна розвідка, зокрема із застосуванням дронів.

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Теги: миротворці МЗС військові

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