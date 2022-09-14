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Україна приєднається до зони роумінгу ЄС

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна приєднається до зони роумінгу ЄС
Україна матиме спільний роумінг з ЄС
фото з відкритих джерел

Урсула Фон дер Ляєн: «Ми введемо Україну в нашу європейську вільну зону роумінгу» 

Україна приєднається до зони роумінгу Європейського союзу. Про це оголосила глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн у своєму щорічному зверненні «Про становище Союзу» в Європарламенті.

«Ми введемо Україну в нашу європейську вільну зону роумінгу. Настав час це зробити», - зазначила Фон дер Ляєн.

Після Ради асоціації Україна-ЄС за підсумками засідання 5 вересня ЄС підкреслив своє зобов’язання вивчити можливості для довгострокової домовленості про скасування плати за роумінг між ЄС та Україною.

Нагадаємо, сьогодні, 14 вересня, до Києва з робочим візитом приїде глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

Нагадаємо, у Європейському Союзі продовжили дію безкоштовного роумінгу для українських громадян, які виїхали з України через повномасштабне вторгнення Росії. Попередньо домовленості були на три місяці. І вже з липня українцям довелося б переходити на європейські тарифи. Проте Єврокомісія закликала операторів ЄС продовжити підтримку українців.

Теги: Урсула фон дер Ляєн Європейський союз

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