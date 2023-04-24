Україна розпочала підготовку енергетичної системи до наступної зими

У Житомирській області було проведено спеціальну координаційну нараду

Українська влада вже веде підготовку енергетичної системи країни до наступної зими. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

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Президент розповів, що у Житомирській області було проведено спеціальну координаційну нараду. На ній обговорювали як питання відновлення області, так і всієї енергоситеми України.

«Детально розглянули безпеку, економічну та соціальну ситуацію в області. Є рішення, зокрема щодо відновлення енергетики після російських ударів. І вже готуємо нашу енергетику до наступної зими», – сказав він.

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Раніше Зеленський пояснив, чому зустрічався з прем’єркою Естонії у Житомирі.

Нагадаємо, триває 425-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби противник завдав шість ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та критичній інфраструктурі населених пунктів. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.