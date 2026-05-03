Швеція затримала судно тіньового флоту РФ

Берегова охорона Швеції затримала судно Jin Hui, яке підозрюють у причетності до російського «тіньового флоту». Як інформує «Главком», про це повідомили в Береговій охороні Швеції, а також написав міністр цивільної оборони країни Карл-Оскар Болін.

Судно підозрюють у плаванні під фальшивим прапором: коли його затримали в Балтійському морі, на ньому майорів стяг Сирії. Крім того, у берегової охорони також виникли питання щодо неналежного стану Jin Hui й відсутності страховки.

За даними проєкту Головного управління розвідки, War Sanctions, Jin Hui перевозив російську нафту й нафтопродукти, зокрема до Індії, Алжиру, Єгипту і Туреччини.

Його побудували 2009 року, і плаває під прапорами Панами, Сінгапура, Маршаллових островів і Ліберії.

Із 2025 року Jin Hui перебуває під санкціями України, Швейцарії, Великої Британії та Європейського Союзу.

Нагадаємо, Росія продовжує нарощувати тіньовий флот для експорту енергоресурсів, попри санкції США та Євросоюзу.

Також сили оборони України провели успішну операцію з нейтралізації судна, яке забезпечувало економічну спроможність агресора. У відкритому морі було атаковано танкер Marquise, що використовувався РФ для незаконного експорту нафтопродуктів в обхід міжнародних обмежень.