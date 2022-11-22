Україна відреагувала на звинувачення «Газпрома» у перехопленні газу

Транспортування газу з Молдови в Україну через точку з’єднання «Гребеники» здійснюється у формі віртуального реверсу

Росія вже не вперше вдається до використання газу як інструменту політичного тиску

Всі обсяги , які були прийняті на точці входу з РФ «Суджа», зокрема, для подальшого транспортування споживачам Молдови, були передані на точках виходу з України до Молдови «Олексіївка» та «Гребеники» у повному обсязі. Про це повідомляє оператор ГТС України у відповідь на обвинувачення Росії.

«Це підтверджено всіма необхідними документами, які підписані з суміжними операторами, одним з яких є сам «Газпром», – йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що від початку вересня 2022 року Молдова після довгих років напрацювань запровадила віртуальний реверс на точках з’єднання з Україною. Вже з кінця вересня транспортування природного газу з Молдови в Україну через точку з’єднання «Гребеники» здійснюється саме у формі віртуального реверсу.

Віртуальний реверс – це один з найбільш прогресивних комерційних методів європейського ринку газу, який також сприяє зменшенню негативного впливу від транспортування газу на навколишнє середовище.

«Погрожуючи зменшити обсяги транспортування в Молдову, «Газпром» намагається позбавити цю країну можливості використовувати українські ГТС та підземні сховища газу (ПСГ) і заблокувати інструмент віртуального реверсу, тим самим посиливши залежність від російського природного газу на початку опалювального сезону», – зазначає оператор.

Директорка з питань взаємодії з державними органами та міжнародними організаціями Ольга Бєлькова повідомила, що Росія вже не вперше вдається до використання газу як інструменту політичного тиску. Йдеться про грубу маніпуляцію фактами задля обґрунтування свого рішення ще більше обмежити обсяги постачання газу до європейських країн.

«Запровадження типових європейських бізнес-правил роботи на міждержавних точках з’єднання свідомо трактується Газпромом як порушення контрактних зобов’язань, вочевидь, у політичних, а не комерційних цілях», – додала Бєлькова.

Нагадаємо, російський газовий монополіст «Газпром» погрожує з 28 листопада скоротити обсяг транзиту природного газу через Україну. У «Газпромі» стверджують, що нібито фіксують «осідання» в Україні російського газу, який мали поставити до Молдови за контрактом із компанією «Молдовагаз».