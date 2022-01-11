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    Україна вимагає від Берліна зробити один крок, – посол

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    Україна вимагає від Берліна зробити один крок, – посол

    Київ вимагає від Берліна чіткий комітмент (зобов'язання – ред.) якнайшвидше надати Україні членство в НАТО і ЄС

    Українська влада очікує від уряду Німеччини більш рішучих дій та прийняття нашої країни до НАТО та Європейського Союзу. Про це заявивпосол України в Німеччині Андрій Мельник у коментарі німецьким ЗМІ.

    «Київ вимагає від Берліна чіткий комітмент (зобов'язання – ред.) якнайшвидше надати Україні членство в НАТО і ЄС. Саме цей єдино вірний крок і має зробити новий уряд ФРН замість того, щоб обговорювати ефемерні «безпекові занепокоєння» Путіна», – підкреслив Мельник.

    До слова, раніше Жозеп Боррель оцінив вимогу Росії зупинити розширення НАТО та ЄС на схід. Боррель назвав умови Москви припинити подальше розширення «цілком неприйнятними» і зазначив, що це «чисто російська повістка».

    Він наголосив, що Москва вперше представила свій порядок денний письмово.

    Також у 2021 році Європейський Союз показав яскраві приклади силової політики, зокрема у східному сусідстві, твердо й уніфіковано надаючи своїм партнерам політичну та оперативну підтримку. Одним із підсумків року для ЄС стало протистояння загрозам Росії. Про це високий представник Євросоюзу у закордонних справах та безпековій політиці Жозеп Боррель написавв опублікованому передноворічному огляді у блозі Європейської служби зовнішніх зв’язків.

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    Теги: ЄС ЗМІ Київ НАТО уряд
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    Україна вимагає від Берліна зробити один крок, – посол