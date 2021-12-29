Боррель відреагував на вимогу Росії зупинити розширення НАТО

Жозеп Боррель: вимога Москви припинити розширення НАТО та ЄС є абсолютно неприйнятною

Боррель назвав умови Москви припинити подальше розширення НАТО «цілком неприйнятними»

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель оцінив вимогу Росії зупинити розширення НАТО та ЄС на схід. Про це Боррель заявив в інтерв'ю німецькому виданню Welt.

Боррель назвав умови Москви припинити подальше розширення «цілком неприйнятними» і зазначив, що це «чисто російська повістка».

Він наголосив, що Москва вперше представила свій порядок денний письмово.

«Так роблять лише переможці: кажуть, що це і те - мої умови», - наголосив він.

Раніше Боррель закликав європейські країни продовжувати підтримувати Україну та інших східних сусідів у спротиві тиску Росії.

Нагадаємо, Кремль вважає «питанням життя і смерті» інтеграцію України до НАТО.

Також Путін розповів, як реагуватиме на відмову США погодити «гарантії безпеки».

Москва вже заявила, що спілкування Путіна та Байдена не буде, поки не узгоджені «гарантії безпеки» щодо НАТО.

Як відомо, під час пресконференції 23 грудня Путін заявив, що відносно України Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне.

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