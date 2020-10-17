Україна вперше в історії призначила почесного консула у Квебеку



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Колишній президент Світового конгресу українців і почесний консул у Квебеку Евген Чолій

За останні роки Україна відчутно розширила свою дипломатичну присутність у Канаді

Почесним консулом України у Монреалі (Канада) став колишній президент Світового конгресу українців Евген Чолій. Угоду про виконання обов’язків почесного консула підписано у п’ятницю, 16 жовтня 2020.

Мандат новопризначеного почесного консула поширюватиметься на провінцію Квебек. Україна отримає свою дипломатичну присутність у провінції вперше в історії.

«Це важлива географія і унікальна людина, – каже Андрій Шевченко, посол України у Канаді. – Уже зараз Квебек є лідером з-поміж усіх провінцій Канади за обсягами торгівлі з Україною. І ми безмежно раді, що українські інтереси тут представлятиме саме пан Чолій – знакова постать для світової української громади і блискучий, авторитетний правник».

Евген Чолій очолював Конгрес українців Канади (1998-2004) і Світовий конгрес українців (2008-2018). Починаючи з 2012, включений у довідник «Найкращі юристи в Канаді». Почесний доктор Києво-Могилянської академії та Львівської політехніки. Відомий своєю активною міжнародною діяльністю на підтримку України.

«Це для мене честь та обов’язок виконувати функції почесного консула, просуваючи інтереси України в Канаді та сприяючи розвитку торговельних, економічних, культурних та наукових зв’язків між цими країнами», – заявив пан Чолій.

За останні роки Україна відчутно розширила свою дипломатичну присутність у Канаді. Генеральне консульство України в Едмонтоні відкрилося у 2018. У Торонто працює Генконсульство України, а у Ванкувері – почесний консул.