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Україна вже пів року не може націоналізувати понад 900 російських об’єктів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна вже пів року не може націоналізувати понад 900 російських об’єктів
фото ілюстративне

Йдеться про корпоративні права на 79 підприємств, морські судна, автомобілі та літаки

Понад 900 комерційних об’єктів на території України, які належать уряду Росії та російським державним компаніям, так і не були примусово вилученні через пів року після затвердження цього переліку на засіданні Кабміну. Про це повідомляє група аналітиків Trap Aggressor (проєкт StateWatch) з посиланням на відповідь Міністерства економіки.

Йдеться про корпоративні права на 79 підприємств та рухоме майно, вісім літаків; 11 морських суден; 552 одиниці рухомого складу РЖД (напіввагони, вагони, платформи, тягачі тощо); 58 легкових автомобілів; 18 автобусів та вантажівок; складові для літаків, авто, причепи, газовидобувні конструкції. 

Серед відомих підприємств у списку на вилучення, зокрема, є дані про корпоративні права:

  • 100% ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна», що належить російському ПАТ «Татнєфть» імені В.Д. Шашина, яке повʼязують із президентом Татарстану Рустамом Мінніхановим;
  • 93% ПАТ «Енергомашспецсталь», що через кіпрську компанію входить у склад держкорпорації «Росатом»;
  • 25% ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», що належать наближеному до російського міністерства торгівлі бізнесменові Станіславу Гамзалову;
  • 100% ТОВ «Брокард Україна», що належить кіпрській компанії «Інденон Холдинг Лімітед», яка контролюється міністерством торгівлі РФ.

Зазначається, що 5 серпня 2022 року Кабінет міністрів ухвалив проєкт указу президента про вилучення 903 об’єктів, які належать РФ та її резидентам. За даними ЗМІ, далі документ передали в РНБО, але повернули назад в уряд, а саме в Мінекономіки, на доопрацювання. Відтоді, рішення про вилучення так і не було ухвалено.

Україна вже пів року не може націоналізувати понад 900 російських об’єктів фото 1

«Затягування націоналізації свідчить про серйозні проблеми й недоліки у процедурах прийняття рішень та вимагає швидкої реакції від відповідальних органів влади», – зазначають у Trap Aggressor.

Аналітики наголошують, що відповідно до закону «Про Державний бюджет України», отримані кошти від вилучення російського майна повинні бути зараховані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. А далі спрямовані на будівництво і реконструкцію громадських будівель, обʼєктів критичної інфраструктури, закладів охорони здоровʼя, придбання житла для ВПО та людей, які втратили домівки внаслідок російської агресії.

Раніше Арахамія анонсував націоналізацію одного з найбільших в Україні ТРЦ.

Теги: росія Україна війна

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