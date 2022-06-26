Зеленський провів переговори із Трюдо

Президент України обговорив із прем'єр-міністром Канади подальше нарощування оборонної підтримки України

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо і подякував йому за фінансову допомогу та підтримку у протидії агресії РФ.

«Провів розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Подякував за фінансову допомогу України та всіляку підтримку протидії агресії РФ. Скоординували позиції напередодні важливих міжнародних заходів», – написав Зеленський у Твіттері.

Глава держави також зазначив, що обговорив із прем'єр-міністром Канади подальше нарощування оборонної підтримки України.

Нагадаємо, Сенат Канади 24 червня схвалив законопроєкт прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, який дозволяє конфіскацію російських активів,

Як повідомлялося, канадська провінція Саскачеван планує організувати чартерний рейс для українських біженців, які перебувають у Польщі.

Раніше повідомлялося, що Канада готується конфіскувати активи підсанкційних росіян.

Також Канада передала Україні $773 млн. А ще Канада передасть Україні замінні стволи для гаубиць.

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