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    Політика

    Зеленський провів переговори із Трюдо

    Зеленський подякував Трюдо&nbsp;за фінансову допомогу Україні - Зеленський провів переговори із Трюдо
    Зеленський подякував Трюдо за фінансову допомогу Україні
    фото: Офіс президента

    Президент України обговорив із прем'єр-міністром Канади подальше нарощування оборонної підтримки України

    Президент України Володимир Зеленський поспілкувався із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо і подякував йому за фінансову допомогу та підтримку у протидії агресії РФ.

    «Провів розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Подякував за фінансову допомогу України та всіляку підтримку протидії агресії РФ. Скоординували позиції напередодні важливих міжнародних заходів», – написав Зеленський у Твіттері.

    Глава держави також зазначив, що обговорив із прем'єр-міністром Канади подальше нарощування оборонної підтримки України.

    Нагадаємо, Сенат Канади 24 червня схвалив законопроєкт прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, який дозволяє конфіскацію російських активів,

    Як повідомлялося, канадська провінція Саскачеван планує організувати чартерний рейс для українських біженців, які перебувають у Польщі.

    Раніше повідомлялося, що Канада готується конфіскувати активи підсанкційних росіян.

    Також Канада передала Україні $773 млн. А ще Канада передасть Україні замінні стволи для гаубиць.

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    Теги: росія окупанти Канада війна Джастін Трюдо Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Зеленський провів переговори із Трюдо