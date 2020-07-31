Путін скликав Радбез через затримання бойовиків «Вагнера»



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Путін сподівається, що найближчим часом «безпідставно затримані російські громадяни будуть звільнені»

Президент Росії Володимир Путін скликав Раду безпеки Російської Федерації на якій обговорив з її членами затримання в Білорусі російських найманців з приватної військової компанії «Вагнер».

Про це повідомляє пресслужба Радбезу Росії.

Путін сподівається, що найближчим часом «ця ситуація проясниться і безпідставно затримані російські громадяни будуть звільнені».

Перед цим 31 липня на затримання найманців відреагував речник Путіна Володимир Пєсков. Це була перша офіційна реакція Кремля на подію.

Як пишуть російські ЗМІ, на пресконференції Пєсков назвав затримання «вагнерівців» безпідставним. Переконував, що вони не найманці, а співробітники приватного охоронного підприємства, які в Білорусі були проїздом і ніби то запізнилися на літак в Стамбул.

Також речник Путіна сказав, що президент Росії з президентом Білорусі Лукашенком щодо цього затримання ще не контактував. Про це він повідомляв ще до обіду. Увечері інформації щодо розмови лідерів цих держав не було.

«Але ми сподіваємося і навіть переконані, що найближчим часом наші білоруські колеги розберуться з цим інцидентом і відпустять російських громадян», – зазначив на пресконференції Пєсков і додав, що затримання «33 громадян Росії не зовсім вкладається в параметри союзних стосунків (з Білоруссю – ред.)».

До слова, Офіс генпрокурора оголосив підозру затриманим в Білорусі «вагнерівцям». Крім того, українське відомство звернулося до Генеральної прокуратури Білорусі з запитами про тимчасовий арешт затриманих бойовиків.

Раніше повідомлялося, що Білорусь просить Україну встановити причетність затриманих у Мінську до злочинів на Донбасі.

30 липня, СБУ повідомила, що Україна буде вимагати у Білорусі екстрадиції «вагнерівців».

Також через затримання «вагнерівців» Україна і Білорусь домовилися про посилення прикордонного режиму.

До відома, у Білорусі відкрили справу проти затриманих напередодні під Мінськом бойовиків «Вагнера», їх підозрюють у підготовці теракту.

Нагадаємо, що 29 липня президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав термінову нараду з членами Ради безпеки через затримання під Мінськом бойовиків російського угрупування «ПВК Вагнера». Він назвав це надзвичайною подією.

Раніше стало відомо, що під Мінськом затримали понад 30 бойовиків іноземної приватної військової кампанії «Вагнер».

За інформацією правоохоронних органів Білорусі, понад 200 бойовиків прибули для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

У Білорусі триває виборча президентська кампанія. Самі вибори відбудуться 9 серпня. Кампанія супроводжується масовими акціями протесту і переслідуванням опозиційних кандидатів.