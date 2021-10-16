Албанія: четверо росіян знайдені мертвими в сауні
Серед загиблих двоє чоловіків і дві жінки у віці 31-58 років
Російські туристи були знайдені мертвими в п’ятницю, 15 жовтня
Відео з місця загибелі чотирьох російських туристів в селищі Керрет в Албанії з’явилося в мережі. Його публікує телеканал ABC New Albania.
На кадрах видно, що на місце події прибули співробітники правоохоронних органів.
Як повідомлялося, в серпні вперше за шість років російських туристів пустили в Єгипет.
Нагадаємо, 2 серпня, туристичний автобус, який перевозив туристів з Росії, перекинувся у курортному регіоні Туреччини. За попередніми даними загинули три людини.