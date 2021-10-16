Албанія: четверо росіян знайдені мертвими в сауні

Серед загиблих двоє чоловіків і дві жінки у віці 31-58 років

Російські туристи були знайдені мертвими в п’ятницю, 15 жовтня

Відео з місця загибелі чотирьох російських туристів в селищі Керрет в Албанії з’явилося в мережі. Його публікує телеканал ABC New Albania.

На кадрах видно, що на місце події прибули співробітники правоохоронних органів.

Четверо російських туристів було знайдено мертвими в сауні готелю Албанії в п’ятницю, 15 жовтня. Причиною їх смерті стала задуха. Серед загиблих двоє чоловіків і дві жінки у віці 31-58 років. Правоохоронці повідомили, що посольство Росії в Тирані поінформовано про те, що сталося.

Раніше двоє російських дітей загинули в результаті зіткнення катерів з туристами біля острова Пхукет в Таїланді. Інцидент стався в каналі, що з’єднує дві головні гавані острова з бухтою на східному боці. Всього на судах перебувало близько 40 осіб, в основному росіяни.

Як повідомлялося, в серпні вперше за шість років російських туристів пустили в Єгипет.

Нагадаємо, 2 серпня, туристичний автобус, який перевозив туристів з Росії, перекинувся у курортному регіоні Туреччини. За попередніми даними загинули три людини.