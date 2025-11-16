Головна Гроші Особисті фінанси
Кількість заявок на «Зимову підтримку» у «Дії» перевищила 2,5 млн – Зеленський

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Кількість заявок на «Зимову підтримку» у «Дії» перевищила 2,5 млн – Зеленський
Зеленський оголосив про розширення можливостей для подачі заявок
колаж: glavcom.ua

Уряд України забезпечить повне фінансування програми

Президент України Володимир Зеленський повідомив про високий темп подачі заявок на разову грошову допомогу у 1000 гривень у рамках державної програми «Зимова підтримка». За його словами, станом на сьогодні кількість заявок перевищила два з половиною мільйони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

«Вже є більш ніж 2,5 млн заявок у «Дії» від українців на зимову підтримку. З них понад 300 тис. – заявки на дітей», – повідомив Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що такий обсяг подачі заявок «чітко свідчить про своєчасність і необхідність такої програми підтримки».

Крім того, Зеленський оголосив про розширення можливостей для подачі заявок, щокрема з вівторка повністю запрацює можливість подавати заявки також через «Укрпошту». Уряд України забезпечить повне фінансування програми.

Це розширення дозволить отримати допомогу тим громадянам, які не мають можливості скористатися застосунком «Дія».

Нагадаємо, у перший день запуску цьогорічної програми «Зимова підтримка» в «Дії» вже надійшов перший мільйон заявок. Як інформує «Главком», про це повідомили президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Лише за перші дві години надійшло пів мільйона заявок для отримання 1000 гривень. Як зазначив Зеленський, серед першого мільйона – 106 тисяч заявок на дітей.

Кошти можна буде витратити до червня 2026 року, для цього слід оформити заявку через «Дію» або «Укрпошту» до 24 грудня. Гроші мають надійти через 10 днів після оформлення заявки.

Теги: Володимир Зеленський зима соцвиплати

