Туск про корупційний скандал в Україні: «Я попереджав президента Зеленського»

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що він раніше особисто попереджав президента України Володимира Зеленського про критичну небезпеку корупції, оскільки Росія використовує такі повідомлення для ведення пропаганди та дискредитації України на міжнародній арені.Туск зробив відповідну заяву під час прес-конференції в Реткові, коментуючи нещодавній корупційний скандал в українському енергетичному секторі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рolsatnews.

Польський прем’єр наголосив, що для Росії корупція в Україні завжди була «дуже вагомим аргументом».

«Я попереджав президента Зеленського , і ми добре знаємо один одного, з перших днів його президентства – ще до того, як хтось подумав, що ця повномасштабна війна відбудеться, – що одним із ключових наративів російських та проросійських партій у Європі є наратив про те, що незалежна Україна – це корумпована Україна», – сказав Туск.

‼️Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловився про корупційний скандал в Україні:



«Я попереджав президента Зеленського, і ми добре знаємо один одного, з перших днів його президентства – ще до того, як хтось думав, що ця повномасштабна війна станеться, – що одним з ключових… pic.twitter.com/LTqu2OoXLC — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 15, 2025

Він додав, що навіть деякі європейці почали вважати, що Україна корумпованіша за Росію.

«Я сказав президенту Зеленському бути обережним навіть із найменшими ознаками корупції в його оточенні, бо це критично важливо для його репутації», – підкреслив прем’єр.

Туск зазначив, що сьогодні «проукраїнський ентузіазм значно нижчий» у світі, і повідомлення про корупцію ускладнюють збереження солідарності партнерів у підтримці України.

Корупційний скандал розкрило Національне антикорупційне бюро України та Спеціальна антикорупційна прокуратура в енергетичному секторі. За даними слідства, у схемі, яка оберталася навколо ДП ​​«Енергоатом», пройшло близько $100 млн.

Дональд Туск запевнив, що Польща підтримує і продовжуватиме підтримувати незалежну Україну, оскільки це відповідає національним інтересам Польщі. Водночас, він звернувся до всіх, хто має вплив в Україні:

«Остерігайтеся корупції, остерігайтеся російської моделі, бо ви програєте війну, якщо будете терпіти такі події».

Він додав, що хоча спроба ліквідувати незалежність НАБУ була помилкою, українська держава та президент Зеленський «щиро налаштовані переслідувати винних у цій корупції».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ про зміни у складі Ради національної безпеки та оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №845/2025.

Глава держави вивів зі складу РНБО Світлану Гринчук та Германа Галущенка. Раніше вони обоє подали у відставку з посад очільників Міненерго та Мінʼюсту.