Влада підбила підсумки третього мирного саміту на Мальті

Радники з питань нацбезпеки та зовнішньої політики зустілися на Мальті 28 жовтня

Під час зустрічі було розглянуто конкретні напрями «формули миру» і напрацювання щодо їх реалізації

На Мальті пройшла третя зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо імплементації «формули миру» президента Володимира Зеленського та принципів відновлення миру в Україні. Про це йдеться в заяві Офісу президента України.

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Зустріч на Мальті стала логічним продовженням консультацій у відповідному форматі в Копенгагені (Данія) у червні поточного року та в Джидді (Саудівська Аравія) у серпні.

У третьому мирному саміті взяли участь дипломати з 66 країн та міжнародних організацій. Зокрема, до неї долучилися делегації багатьох держав Азії, Африки, Латинської Америки. Для порівняння, у попередній зустрічі брали участь 42 делегації.

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«Постійне зростання кількості учасників цього формату свідчить про неухильне посилення міжнародної підтримки принципів, на яких ґрунтується українська формула миру, представлена Володимиром Зеленським майже рік тому як основа для досягнення стійкого, справедливого та всеосяжного миру», – йдеться в повідомленні.

На саміті було розглянуто конкретні напрями «формули миру» і напрацювання щодо їх реалізації. Дипломати зосередилися на п'яти ключових пунктах: «ядерна та радіаційна безпека», «продовольча безпека», «енергетична безпека», «звільнення всіх полонених і депортованих осіб» і «відновлення територіальної цілісності України та світового порядку».

Керівник Офісу президента України, голова української делегації на Мальті Андрій Єрмак у виступі заявив, що попередні консультації на рівні радників дали змогу сформувати загальне бачення передумов настання миру та безпечного повоєнного устрою світу. А за результатами зустрічей на рівні послів у Києві були напрацьовані конкретні плани реалізації пунктів «формули миру» та створені міжнародні робочі групи, які зосередилися на технічних питаннях її реалізації.

За словами Єрмака, до розробки плану долучаються дедалі більше держав, які поважають міжнародне право та принципи Статуту ООН.

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«Сьогодні ми даємо новий потужний сигнал усьому людству: ми наближаємо мир. Справедливий, стійкий, тривалий. Для України. Для світу», - підсумував керівник Офісу президента.

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Радники з питань нацбезпеки та зовнішньої політики зустілися на Мальті 28 жовтня фото: Офіс президента України

Нагадаємо, у суботу, 28 жовтня, на Мальті розпочався третій мирний саміт щодо України.

До слова, Володимир Зеленський під час зустрічі щодо української «формули миру» на рівні радників і спеціальних представників, що відбулася на Мальті, заявив, що є необхідність об'єднатись, щоб створити спільний план реалізації «формули миру».