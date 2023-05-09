У США ліквідували шпигунську програму Snake, яку використовувало ФСБ Росії

Завдяки операції «МЕДУЗА» ФБР і прокуратура США у Східному окрузі Нью-Йорка нейтралізували провідну кібершпигунську програму ФСБ у координації з кількома іноземними урядами

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США виявило та нейтралізувало пакет шкідливих програм під назвою "Snake", які використовують у Федеральній службі безпеки (ФСБ) РФ. Про це повідомляє Міністерство юстиції США.

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«Сьогодні Міністерство юстиції оголосило про завершення санкціонованої судом операції під кодовою назвою MEDUSA, спрямованої на зрив глобальної однорангової мережі комп’ютерів, скомпрометованих складним шкідливим програмним забезпеченням під назвою «Snake», яке уряд США приписує підрозділу всередині Центр 16 Федеральної служби безпеки Російської Федерації (ФСБ)», – зазначили у відомстві.

У Міністрерстві юстиції зазначили, що шкідливе програмне забезпечення Shake використовували для викрадення важливих документів країн НАТО

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«Протягом майже 20 років цей підрозділ, який у судових документах називають Turla, використовував версії шкідливого програмного забезпечення Snake для викрадення конфіденційних документів із сотень комп’ютерних систем щонайменше в 50 країнах, які належали до Організації Північноатлантичного договору (НАТО). ). Зокрема, урядів країн-членів, журналістів та інших цілей, що становлять інтерес для Російської Федерації. Після викрадення цих документів Turla викрадав їх через таємну мережу комп’ютерів, мимовільно скомпрометованих Snake, у Сполучених Штатах та по всьому світу», – додали у Міністерстві юстиції.

Росія використовувала складне шкідливе програмне забезпечення, щоб викрасти конфіденційну інформацію у наших союзників, відмиваючи її через мережу заражених комп’ютерів у Сполучених Штатах у цинічній спробі приховати свої злочини.

Як зазначено в судових документах, уряд США протягом майже 20 років розслідує Snake і пов’язані зі зміями шкідливі інструменти.

Раніше повідомлялося, що величезна кількість співробітників російських дипломатичних місій у скандинавських країнах, ймовірно, виконують розвідувальні завдання.