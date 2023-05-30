Лукашенко призначив головою прикордонного комітету Білорусі росіянина

Білоруський диктатор призначив новим головою прикордонного комітету Костянтина Молостова, який закінчив академію ФСБ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив новим головою прикордонного комітету Костянтина Молостова, який закінчив академію ФСБ. Про це повідомляє Белта.

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Костянтина Молостова замінив на цій посаді Анатолія Лаппо, якого звільнили у запас. Новий головний прикордонник Білорусі до цього обіймав посаду начальника Гродненської прикордонної групи.

Молостов народився у російському Саратові. 1993 року він закінчив Алматинське вище прикордонне командне училище, у 2004-му – прикордонну академію Федеральної служби безпеки Росії, а у 2011-му – академію МЗС Білорусії.

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Крім того, білоруський диктатор доручив сформувати «потужний кулак» на білоруському кордоні.

«Треба виробляти нові підходи, вибудовувати, може, не нову систему, а вдосконалювати цю. Треба звернути особливу увагу на маневрові групи – вони мають бути в кожному загоні. Там, де ви визначите точку, має бути потужний кулак, яким ви та начальники загонів або прикордонних груп зможете у потрібний момент скористатися для того, щоб перекрити державний кордон у разі якихось надзвичайних ситуацій, нападу на країну», – сказав Лукашенко.

Нагадаємо, самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенко не захотів переводити країну на єдину валюту з Росією, адже це питання не на часі.

До слова, Польща запровадила санкції проти 365 громадян Білорусі. Їм буде заборонено в'їзд до країни й загалом до Шенгенської зони. Також буде заморожено їхні активи.