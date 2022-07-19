Український генерал розповів про тактику, якою ЗСУ буде знищувати окупантів

У противника перевага у ствольній артилерії у 5-7 разів, у реактивній артилерії – у 3-4 рази

Побоюючись українських Himars, окупанти перенесли свої склади та штаби у глибший тил, але ракети дальністю до 300 км дозволять ЗСУ дістати їх і там. Проте вже зараз українські захисники створюють ворогові безліч проблем. Про це в інтерв'ю Obozrevatel розповів ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Одна з головних причин, чому ворог програв першу стратегічну наступальну операцію – помилки в управлінні та логістиці? говорить Романенко.

«Було багато угруповань від армій, які заходили в Україну, і всіма керував генеральний штаб у Москві. Це неправильно. Це як битися розчепіреними пальцями», – розповів Романенко.

Проблеми з логістикою були пов'язані з тим, що цим угрупованням було видано боєприпаси, пальне та інше, щоб ті за тиждень закінчили вирішення всіх питань. Але оскільки бліцкриг зірвався і провалився, подальше забезпечення – пальним, продовольством, боєприпасами – не здійснювалося. Логістика була незадовільною.

Завдяки цьому ЗСУ змусили противника вийти з наших північних областей до РФ, потім перегрупуватися і зайти зі сходу і півдня.

«Тепер нашими високоточними Himars ми порушуємо систему управління ворога та логістичне забезпечення. На початку повномасштабної війни росіяни самі погано працювали у цих напрямах, але зробили висновки та роботу над помилками. Зате тепер ми вже завдаємо ударів по пунктах управління і по складах», – розповів генерал-лейтенант.