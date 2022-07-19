Український генерал розповів про тактику, якою ЗСУ буде знищувати окупантів
У противника перевага у ствольній артилерії у 5-7 разів, у реактивній артилерії – у 3-4 рази
Побоюючись українських Himars, окупанти перенесли свої склади та штаби у глибший тил, але ракети дальністю до 300 км дозволять ЗСУ дістати їх і там. Проте вже зараз українські захисники створюють ворогові безліч проблем. Про це в інтерв'ю Obozrevatel розповів ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко.
Одна з головних причин, чому ворог програв першу стратегічну наступальну операцію – помилки в управлінні та логістиці? говорить Романенко.
«Було багато угруповань від армій, які заходили в Україну, і всіма керував генеральний штаб у Москві. Це неправильно. Це як битися розчепіреними пальцями», – розповів Романенко.
Проблеми з логістикою були пов'язані з тим, що цим угрупованням було видано боєприпаси, пальне та інше, щоб ті за тиждень закінчили вирішення всіх питань. Але оскільки бліцкриг зірвався і провалився, подальше забезпечення – пальним, продовольством, боєприпасами – не здійснювалося. Логістика була незадовільною.
Завдяки цьому ЗСУ змусили противника вийти з наших північних областей до РФ, потім перегрупуватися і зайти зі сходу і півдня.
«Тепер нашими високоточними Himars ми порушуємо систему управління ворога та логістичне забезпечення. На початку повномасштабної війни росіяни самі погано працювали у цих напрямах, але зробили висновки та роботу над помилками. Зате тепер ми вже завдаємо ударів по пунктах управління і по складах», – розповів генерал-лейтенант.
Західні експерти зазначають, у противника перевага у ствольній артилерії у 5-7 разів, у реактивній артилерії – у 3-4 рази.
«Щоб вирівнювати ці потенціали, ми повинні знищувати їхні боєприпаси, підривати їхню логістику, управління та знижувати бойовий потенціал ворога. Таку тактику ми й обрали», – додав ексзаступник начальника Генерального штабу.
Раніше Залужний повідомив, як Himars змінили ситуацію на фронті.
Раніше радник Банкової Олексій Арестович повідомляв, що вороги масово переміщають склади боєприпасів.
Також раніше стало відомо, що ЗСУ вразили склади ворожої техніки та боєприпасів на трьох локаціях.