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Повітряні сили повідомили, скільки «шахідів» збили новорічної ночі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Повітряні сили повідомили, скільки «шахідів» збили новорічної ночі
Збитий на Київщині іранський дрон
фото: Андрій Нєбитов/Facebook

Україну атакували безпілотниками-камікадзе іранського виробництва «Shahed-131/136»

У ніч з 31 грудня 2022 на 1 січня 2023 року російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва «Shahed-131/136». Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Повітряні сили повідомили, скільки «шахідів» збили новорічної ночі фото 1

«У результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 45 ударних. БпЛА. 13 у 2022-му і 32 – у 2023-му році. Зіпсувати свято українцям не вийшло!», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські військові вчора, 31 грудня, обстріляли місто Нікополь із використанням реактивних систем залпового вогню.

Також після оголошеної повітряної тривоги пролунали вибухи у місті Києві. Це сталось у першу годину Нового року.

Раніше Віталій Кім попередив про новий обстріл Миколаєва російською окупаційною армією під час бою курантів у Кремлі. 

Як відомо, окупанти влаштували українцям терор на Новий рік – 31 грудня російські терористи ракетами атакували територію України. Противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування. 

У Миколаєві одразу після прильоту внаслідок влучання зайнялась пожежа. «Шестеро поранених, троє госпіталізовано, трьом – на місці надано допомогу», – уточнив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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