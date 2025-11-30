Головна Світ Політика
Союзники Трампа розбігаються: ще один конгресмен-республікаць йде у відставку

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото з відкритих джерел

Політик повідомив, що перед оголошенням своєї відставки особисто зателефонував Дональду Трампу

Член Палати представників США від Республіканської партії Трой Нельс, який представляє 22-й округ штату Техас, заявив, що не балотуватиметься на переобрання у 2026 році. Своє рішення він пояснив бажанням зосередитися на родині після завершення нинішнього терміну повноважень. Про це пише TheHill, передає «Главком».

«Після понад 30 років служби в армії, правоохоронних органах та Конгресі, я вирішив, у консультації зі своєю нареченою та дітьми, що настав час повернутися додому», – написав Нельс у заяві.

Політик повідомив, що перед оголошенням своєї відставки особисто зателефонував Дональду Трампу: «Президент Трамп був сильним союзником і другом. Я хотів, щоб він дізнався про це безпосередньо від мене».

Нельс, який підтримував жорсткий курс Трампа щодо міграційної політики, також виступав співавтором резонансного законопроєкту про оновлення 100-доларової купюри із зображенням Трампа.

Раніше він служив у резерві армії США, брав участь у бойових місіях в Іраку та Афганістані, за що був нагороджений двома медалями «Бронзова зірка».

Його відставка стала частиною ширшої тенденції – дедалі більше республіканців оголошують про вихід із Конгресу або плани балотуватися на інші посади. Однією з останніх була Марджорі Тейлор Грін, яка також заявила про свій відхід у січні після публічної суперечки з Трампом.

Нагадаємо, конгресменка від штату Джорджія, республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка була відданою союзницею президента США Дональда Трампа, офіційно повідомила про свою відставку з Конгресу США. Її останній робочий день заплановано на 5 січня 2026 року. 

