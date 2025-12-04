AP: Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умеровим у Маямі

Подальший хід подій у переговорному процесі залежатиме від рішення адміністрації Трампа

У четвер, 4 грудня, у Маямі відбудеться зустріч між спецпредставником Дональда Трампа Стівом Віткоффом та зятем президента США Джаредом Кушнером, а також секретарем РНБО України Рустемом Умеровим. Як повідомляє Associated Press, сторони продовжуватимуть обговорення мирної угоди, передає «Главком».

«За словами високопоставленого представника адміністрації Трампа… Віткофф і Кушнер зустрінуться з головним переговірником України Рустемом Умеровим у четвер для подальших переговорів», – пише видання.

При цьому AP зазначає, наразі незрозуміло до чого приведуть ці переговори. Подальший хід подій значною мірою залежатиме від рішення адміністрації Трампа: чи буде посилено тиск на Росію, чи, навпаки, на Україну задля досягнення поступок.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що після зустрічі у Кремлі, його представники – Віткофф та Кушнер вважають, що президент Росії Володимир Путін виявляє бажання завершити війну.

Нагадаємо, 2 грудня російський диктатор Володимир Путін прийняв у Кремлі спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа. У перемовинах також взяли участь зять Трампа Джаред Кушнер і радники диктатора Кирило Дмитрієв та Юрій Ушаков. Як відомо, зустріч тривала майже п'ять годин.

До слова, Трамп припустив, що момент для укладення угоди був втрачений раніше, коли Україна мала сильніші позиції: «Наскільки я розумію, у них (Віткоффа та Кушнера – «Главком») вчора була дуже хороша зустріч із президентом Путіним. Подивимося, що буде далі. Ви знаєте, коли я був у цьому офісі та говорив про те, що у вас немає карт, я казав: «У вас немає карт». Це був час для врегулювання. Я вважав, що це був би набагато кращий час для домовленості. Але вони, у «своїй мудрості», вирішили цього не робити. Зараз проти них дуже багато».