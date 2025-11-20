Секретар РНБО перебував у запланованому офіційному відрядженні

Секретар РНБО України Рустем Умєров повернувся в Україну. Про це повідомила речниця Умєрова Діана Давітян, передає «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Нагадаємо, потягом останніх днів у мережі поширюються твердження про те, що секретар РНБО України Рустем Умєров нібито виїхав з країни та відмовляється повертатися в Україну. Ця інформація не відповідає дійсності, заявляв Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Секретар РНБО перебував у запланованому офіційному відрядженні. Він працював у Сполучених Штатах Америки, де провів низку робочих консультацій і зустрічей, спрямованих на посилення міжнародної підтримки України.

До слова, на засіданні у середу, 19 листопада, депутати Верховної Ради проголосували за виклик до парламенту прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, секретаря РНБО Рустема Умєрова та відсторонених міністрів юстиції Германа Галущенка й енергетики Світлани Гринчук.

На конкретну дату Умєрова не викликали.