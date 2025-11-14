Головна Країна Політика
Зеленський змінив склад РНБО після скандалу з «Енергоатомом»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президент вивів зі складу РНБО Світлану Гринчук та Германа Галущенка

Президент Володимир Зеленський підписав указ про зміни у складі Ради національної безпеки та оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №845/2025.

Глава держави вивів зі складу РНБО Світлану Гринчук та Германа Галущенка. Раніше вони обоє подали у відставку з посад очільників Міненерго та Мінʼюсту.

Зеленський змінив склад РНБО після скандалу з «Енергоатомом» фото 1

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Нагадаємо, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук. За словами Свириденко, міністри подали заяви про звільнення у визначений законом спосіб.

Раніше президент України заявив, що міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук не можуть залишатися на посадах. За його словами, зокрема, це питання довіри.

Теги: Операція «Мідас» Світлана Гринчук Герман Галущенко Володимир Зеленський РНБО

