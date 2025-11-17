Головна Країна Політика
«Умєров відмовляється повертатися в Україну». Центр протидії дезінформації попередив про фейк

Наталія Порощук
glavcom.ua
ЦПД наголошує, що Рустем Умєров залишається в постійному робочому контакті з керівництвом держави
фото: Рустем Умєров/Facebook

Умєров перебуває у запланованому офіційному відрядженні

Протягом останніх днів у мережі поширюються твердження про те, що секретар РНБО України Рустем Умєров нібито виїхав з країни та відмовляється повертатися в Україну. Ця інформація не відповідає дійсності. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД), інформує «Главком».

Зазначається, що секретар РНБО перебуває у запланованому офіційному відрядженні. Станом на сьогодні він працює у Сполучених Штатах Америки, де проводить низку робочих консультацій і зустрічей, спрямованих на посилення міжнародної підтримки України.

«Рустем Умєров залишається в постійному робочому контакті з керівництвом держави, виконує всі поставлені завдання та продовжує роботу над ключовими питаннями безпеки, оборони та гуманітарної політики. Просимо громадян та медіа не поширювати неперевірені повідомлення, які вводять суспільство в оману та працюють в інтересах інформаційних операцій проти України. Офіційна інформація завжди публікується на перевірених каналах комунікації», – йдеться у повідомленні.

Нардеп Олексій Гончаренко стверджує, що офіційне відрядження Умєрова мало закінчитись 16 листопада, однак він продовжив його до 19 листопада.

Як повідомлялося, 12 листопада секретар РНБО України Рустем Умєров провів зустріч з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Він прибув у Туреччину, щоб розблокувати процес обмінів військовополоненими. З Фіданом вони обговорили ситуацію на фронті, наслідки російських атак на українські міста та подальші кроки для зміцнення обороноздатності.

Читайте також:

Коментарі — 0

