Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Умєров прокоментував чутки про вплив Міндіча на Міноборони
Прокурор САП вважає, що бізнесмен Тимур Міндіч мав вплив на колишнього міністра оборони Рустема Умєрова
фото: Facebook/Рустем Умєров

Чинний секретар РНБО заявив, що інформація про «вплив якихось осіб» на нього є нібито безпідставною

Будь-які спроби пов’язати мою роботу в Міністерстві оборони з «впливом» якихось осіб – безпідставні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Умєров прокоментував слова прокурора про те, що бізнесмен та співвласник студії «Квартал 95» Тимур Міндіч міг мати вплив на тодішнього міністра оборони.

«На посаді міністра я регулярно зустрічався з виробниками та постачальниками техніки й озброєння, лобістами тощо. Зокрема, була зустріч з Тимуром Міндічем, на якій було піднято питання щодо бронежилетів за контрактом. У підсумку контракт було розірвано через невідповідність продукції вимогам і ніякий продукт не був поставлений», – каже він.

Варто зазначити, що прокурор під час засідання у справі Ігоря Миронюка – колишнього радника ексміністра енергетики Галущенка та колишнього помічника екснардепа-зрадника Деркача вперше підтвердив, що за даними слідства, колишній міністр енергетики Галущенко є фігурантом схеми. За даними САП, бізнесмен Тимур Міндіч, який є основним фігурантом розслідування масштабної корупційної схеми в енергетиці, ймовірно, також мав вплив Рустема Умєрова, який раніше обіймав посаду міністра оборони.

Умєров прокоментував чутки про вплив Міндіча на Міноборони фото 1

Нагадаємо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Антикорупціонери повідомили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

У вівторок, 11 листопада, НАБУ оприлюднило нову прослушку. Під час операції «Мідас» детективи НАБУ встановили керівника злочинної організації – Карлсона. Саме він контролював роботу так званої «пральні», де відмивалися одержані у злочинний спосіб кошти.

Крім того, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура задокументували, як учасники злочинної організації передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру, якого у внутрішньому спілкуванні називали Че Геварою. Згодом стало відомо, що він отримав підозру.

Теги: Міноборони САП Рустем Умєров

