Країни G7 обговорюють конфіскацію російських активів для допомоги Україні

Представники провідних економік світу обговорили додаткові торговельні обмеження проти держав, які сприяють Росії

Міністри фінансів країн «Великої сімки» (G7) домовилися прискорити переговори щодо використання заморожених російських суверенних активів для підтримки України. Ця зустріч також включала обговорення нових санкцій та торговельних мит, повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство фінансів Канади.

Під час зустрічі представники провідних економік світу обговорили не лише майбутнє конфіскованих коштів, але й заходи проти країн, які, на їх думку, допомагають Росії продовжувати війну. Серед варіантів, що розглядаються, використання прибутку від розміщення активів для надання Україні довгострокової фінансової допомоги.

Також, за інформацією джерел, обговорюються додаткові торговельні обмеження проти держав, які опосередковано сприяють російській військовій кампанії.

Міністерство закордонних справ Росії неодноразово називало замороження активів «крадіжкою». Очільник МЗС Сергій Лавров раніше заявляв, що Москва відповість на конфіскацію заморожених активів Заходом.

Обговорення щодо використання заморожених активів набуває все більшої актуальності на тлі затяжної війни.

Раніше було відомо, що США закликали країни «Великої сімки» (G7) ввести підвищені тарифи проти Індії та Китаю через закупівлю російської нафти. Ця ініціатива, висунута адміністрацією Дональда Трампа, має на меті схилити Москву до переговорів з Україною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомляє Financial Times.

Представник Міністерства фінансів США заявив: «Якщо вони (європейські союзники) серйозно налаштовані покласти край війні, то повинні приєднатися до нас і ввести високі тарифи, які будуть скасовані в день завершення війни». За даними джерел, США пропонують мита в розмірі 50-100%.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що його терпіння до російського диктатора Володимира Путіна «швидко вичерпується», і пригрозив Москві новими економічними санкціями, оскільки зусилля з посередництва у переговорах про перемир'я з Україною зазнали невдачі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

«Це буде дуже сильний удар у вигляді санкцій проти банків, а також у сфері нафти і мит», – сказав Трамп.