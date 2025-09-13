Головна Світ Політика
search button user button menu button

Країни G7 обговорюють конфіскацію російських активів для допомоги Україні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Країни G7 обговорюють конфіскацію російських активів для допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Представники провідних економік світу обговорили додаткові торговельні обмеження проти держав, які сприяють Росії

Міністри фінансів країн «Великої сімки» (G7) домовилися прискорити переговори щодо використання заморожених російських суверенних активів для підтримки України. Ця зустріч також включала обговорення нових санкцій та торговельних мит, повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство фінансів Канади.

Під час зустрічі представники провідних економік світу обговорили не лише майбутнє конфіскованих коштів, але й заходи проти країн, які, на їх думку, допомагають Росії продовжувати війну. Серед варіантів, що розглядаються, використання прибутку від розміщення активів для надання Україні довгострокової фінансової допомоги.

Також, за інформацією джерел, обговорюються додаткові торговельні обмеження проти держав, які опосередковано сприяють російській військовій кампанії.

Міністерство закордонних справ Росії неодноразово називало замороження активів «крадіжкою». Очільник МЗС Сергій Лавров раніше заявляв, що Москва відповість на конфіскацію заморожених активів Заходом.

Обговорення щодо використання заморожених активів набуває все більшої актуальності на тлі затяжної війни.

Раніше було відомо, що США закликали країни «Великої сімки» (G7) ввести підвищені тарифи проти Індії та Китаю через закупівлю російської нафти. Ця ініціатива, висунута адміністрацією Дональда Трампа, має на меті схилити Москву до переговорів з Україною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомляє Financial Times.

Представник Міністерства фінансів США заявив: «Якщо вони (європейські союзники) серйозно налаштовані покласти край війні, то повинні приєднатися до нас і ввести високі тарифи, які будуть скасовані в день завершення війни». За даними джерел, США пропонують мита в розмірі 50-100%.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що його терпіння до російського диктатора Володимира Путіна «швидко вичерпується», і пригрозив Москві новими економічними санкціями, оскільки зусилля з посередництва у переговорах про перемир'я з Україною зазнали невдачі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

«Це буде дуже сильний удар у вигляді санкцій проти банків, а також у сфері нафти і мит», – сказав Трамп.

Теги: Велика сімка санкції росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський: Ми багато говорили про Крим, зокрема по карті
«Крим – найбільша проблема». Зеленський розказав про свою розмову з Трампом
21 серпня, 10:15
Наразі результати завданого удару уточнюються
ГУР: у Росії уражено Сизранський нафтопереробний завод
24 серпня, 15:08
У рамках нової домовленості поставки будуть здійснюватися протягом 30 років
РФ та Китай домовилися про будівництво великого газопроводу
2 вересня, 11:17
У своїй проповіді пастор порівнював участь у війні з гріховними спокусами
У Росії пастор отримав чотири роки тюрми за «антивоєнну проповідь»
4 вересня, 08:45
Трамп анонсував дзвінок Путіну
Атака на Дніпро, вибухи в Росії, заява Трампа: головне за ніч
5 вересня, 05:58
Росіяни прагнуть зробии ЗАЕС інструментом шантажу
Що задумали окупанти? Експерт з енергетики оцінив імовірність аварії на ЗАЕС
6 вересня, 18:14
Трамп: Хай там як, я не радий, що щось відбувається, пов'язане з усією цією ситуацією. Сподіваюся, це все закінчиться
Вибухи у Росії, заява Трампа про атаку на Польщу: головне за ніч
Вчора, 05:48
Кадиров заявив, що цілей так званої СВО ще не досягнуто
Кадиров розповів, коли Росія припинить бойові дії в Україні
7 вересня, 15:18
Туризм в Україні експерти вважають небезпечним
Найнебезпечніші країни Європи у 2025 році: на якому місці Україна
9 вересня, 08:03

Політика

Країни G7 обговорюють конфіскацію російських активів для допомоги Україні
Країни G7 обговорюють конфіскацію російських активів для допомоги Україні
Трамп і Путін можуть зустрітися у жовтні
Трамп і Путін можуть зустрітися у жовтні
Майже 50 країн ООН засудили вторгнення російських дронів у Польщу
Майже 50 країн ООН засудили вторгнення російських дронів у Польщу
Китай вважає інцидент із дронами в Польщі наслідком поширення кризи в Україні
Китай вважає інцидент із дронами в Польщі наслідком поширення кризи в Україні
На Радбезі ООН Польща заявила, що російські дрони вторглися в її повітряний простір навмисно
На Радбезі ООН Польща заявила, що російські дрони вторглися в її повітряний простір навмисно
Генерал НАТО заявив, що операція «Східний вартовий» не передбачає інтеграції з ППО України
Генерал НАТО заявив, що операція «Східний вартовий» не передбачає інтеграції з ППО України

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
11 вересня, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua