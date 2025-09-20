У вікні поїзда «Київ – Рахів» зʼявилася табличка з написом «Слава Росії»

Табличка з написом «Слава Росії» в поїзді в Яремчі

Правоохоронці здійснюють перевірку

У місті Яремче у вікні поїзда помітили електронне табло, на якому був напис «Слава Росії». Правоохоронці здійснюють перевірку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Івано-Франківщини.

Там розповіли, що 20 вересня близько 7:30 на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що у вікні поїзда зі сполученням «Київ – Рахів» помітили електронну таблицю з написом «Слава Росії».

Слідчі оглянули місце події та вилучили планшетний пристрій, з якого здійснюють програмування цієї електронної таблиці.

Нині поліціянти внесли відомості до Єдиного обліку та розпочали перевірку, встановлюють обставини події та людей, які можуть бути причетні до правопорушення.

Нагадаємо, поліцейські в Чернігові розпочали перевірку після того, як у соціальних мережах з’явилося відео, на якому дівчата танцюють під російську пісню на Алеї Героїв. Відео зняте на тлі стендів із портретами загиблих українських захисників.

Раніше схожий випадок стався у Прилуках, де поліція притягнула до адміністративної відповідальності батьків 13-річних дівчат за невиконання обов’язків щодо виховання дітей. Тоді дівчата також танцювали на Алеї пам’яті під російську пісню. Після профілактичної бесіди діти визнали свої дії недоречними.