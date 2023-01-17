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Уряд дозволив пересилати поштою паспорти й інші особисті документи

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Уряд дозволив пересилати поштою паспорти й інші особисті документи
фото ілюстративне

Пересилати документи можна як у межах України, так і за кордон

Кабінет міністрів уніс зміни до правил надання послуг поштового зв'язку, дозволивши пересилання в міжнародних реєстрованих поштових відправленнях паспортів громадянина України для виїзду за кордон. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

«Дозволено пересилання в міжнародних реєстрованих поштових відправленнях паспортів громадянина України для виїзду за кордон, а також у період дії воєнного стану або на період, що закінчується в останнє число місяця, у якому завершується дія карантину, встановленого на території України КМУ, паспортів громадянина України, посвідчення особи на повернення в Україну», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що українці зможуть отримувати два види техпаспорта та водійських прав.

Також уряд дозволив використовувати дані з «Дії» за кордоном.

Теги: Кабмін паспорт документи кордон

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