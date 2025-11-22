Безплатне соціальне житло для ВПО. Як стати на облік та які документи подати

Є кілька ризиків, через які переселенці не зможуть стати на облік

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримати безплатне житло від держави. Для цього потрібно лише знати, як працює система розселення та які документи для цього необхідні. Про це пише «Главком» із посиланням на Дію.

Отримати безплатне соціальне житло можуть ВПО та члени їхніх родин. Система передбачає надання домівки в місті, де наразі проживає переселенець. Помешкання надається строком на один рік. Наділі цей термін можуть продовжити, якщо людина не має можливості знайти інше житло. За встановленими нормами, мінімальна площа на одну людину складає 6 квадратних метрів. Крім цього, хто саме отримає житло вирішується за допомогою бальної системи оцінювання потреби.

Як ВПО стати на облік

Щоб стати на облік для отримання безоплатного соціального житла потрібно звернутися до:

центру надання адміністративних послуг;

виконавчого органу сільської чи міської ради;

районної державної адміністрації.

Які документи потрібно надати

Для того щоб стати на облік, необхідно мати та надати певний перелік документів:

копії паспортів та документів, що підтверджують громадянство;

копія довідки ВПО;

документи про родинні зв’язки (свідоцтва про народження, шлюб, опікунські документи);

копія ідентифікаційного коду;

підтвердження наявності пріоритетного права, якщо воно існує.

Щодо факту знищення або пошкодження житла, це можна підтвердити за допомогою заяви члена родини. Після того як ВПО нададуть зазначені документи на кожного члена родини або особу заведуть облікову справу та створять індивідуальний номер, за яким у подальшому їх будуть ідентифікувати.

Чому переселенцям можуть відмовити у взятті на облік

Існує два ризики, чому переселенця можуть не поставити на облік. Якщо він не надасть повний пакет документів або в них будуть зазначені не дійсні або неправильні дані. Також зазначається, що якщо внутрішньо переміщена особа не згодна з рішенням про відмову, вона має право оскаржити це в судді.

Також варто знати, що приватизувати соціальне житло – не можливо, згідно із Законом України. Адже таке житло призначене лише для надання його громадян у складних життєвих ситуаціях, тому його не можна та можливо приватизувати. Подібна процедура можлива лише з державним житлом.

Раніше «Главком» писав, що від початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну кількість внутрішньо переміщених осіб у Києві зросла майже втричі. Зокрема, у 2022 році було зареєстровано понад 170 тис. внутрішньо переміщених осіб, у 2023-му – 370 тисяч, у 2024-му – понад 420 тисяч.

Повідомлялося, що тисячі постраждалих від війни українців ризикують залишитися без компенсацій за зруйноване житло через проблеми з реєстрацією прав власності.За попередніми оцінками, кількість домогосподарств, що постраждали від обстрілів, сягає 2,5 мільйона.

Водночас до Реєстру пошкодженого та зруйнованого майна подано лише 986 тис. заяв, з яких понад 425 тис. не мають верифікованої інформації про право власності через відсутність даних у Державному реєстрі речових прав (ДРРП).