Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Безплатне соціальне житло для ВПО. Як стати на облік та які документи подати

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Безплатне соціальне житло для ВПО. Як стати на облік та які документи подати
Отримати безплатне соціальне житло від держави можуть ВПО та члени їхніх родин
фото: ДСНС України

Є кілька ризиків, через які переселенці не зможуть стати на облік

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримати безплатне житло від держави. Для цього потрібно лише знати, як працює система розселення та які документи для цього необхідні. Про це пише «Главком» із посиланням на Дію.

Отримати безплатне соціальне житло можуть ВПО та члени їхніх родин. Система передбачає надання домівки в місті, де наразі проживає переселенець. Помешкання надається строком на один рік. Наділі цей термін можуть продовжити, якщо людина не має можливості знайти інше житло. За встановленими нормами, мінімальна площа на одну людину складає 6 квадратних метрів. Крім цього, хто саме отримає житло вирішується за допомогою бальної системи оцінювання потреби.

Як ВПО стати на облік 

Щоб стати на облік для отримання безоплатного соціального житла потрібно звернутися до:

  • центру надання адміністративних послуг;
  • виконавчого органу сільської чи міської ради;
  • районної державної адміністрації.

Які документи потрібно надати

Для того щоб стати на облік, необхідно мати та надати певний перелік документів:

  • копії паспортів та документів, що підтверджують громадянство;
  • копія довідки ВПО;
  • документи про родинні зв’язки (свідоцтва про народження, шлюб, опікунські документи);
  • копія ідентифікаційного коду;
  • підтвердження наявності пріоритетного права, якщо воно існує.

Щодо факту знищення або пошкодження житла, це можна підтвердити за допомогою заяви члена родини. Після того як ВПО нададуть зазначені документи на кожного члена родини або особу заведуть облікову справу та створять індивідуальний номер, за яким у подальшому їх будуть ідентифікувати.

Чому переселенцям можуть відмовити у взятті на облік

Існує два ризики, чому переселенця можуть не поставити на облік. Якщо він не надасть повний пакет документів або в них будуть зазначені не дійсні або неправильні дані. Також зазначається, що якщо внутрішньо переміщена особа не згодна з рішенням про відмову, вона має право оскаржити це в судді.

Також варто знати, що приватизувати соціальне житло – не можливо, згідно із Законом України. Адже таке житло призначене лише для надання його громадян у складних життєвих ситуаціях, тому його не можна та можливо приватизувати. Подібна процедура можлива лише з державним житлом.

Раніше «Главком» писав, що від початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну кількість внутрішньо переміщених осіб у Києві зросла майже втричі. Зокрема, у 2022 році було зареєстровано понад 170 тис. внутрішньо переміщених осіб, у 2023-му – 370 тисяч, у 2024-му – понад 420 тисяч.

Повідомлялося, що тисячі постраждалих від війни українців ризикують залишитися без компенсацій за зруйноване житло через проблеми з реєстрацією прав власності.За попередніми оцінками, кількість домогосподарств, що постраждали від обстрілів, сягає 2,5 мільйона.

Водночас до Реєстру пошкодженого та зруйнованого майна подано лише 986 тис. заяв, з яких понад 425 тис. не мають верифікованої інформації про право власності через відсутність даних у Державному реєстрі речових прав (ДРРП).

Читайте також:

Теги: переселенці житло ВПО Дія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найдорожче житло здебільшого пропонують у Закарпатській області, яка обійшла Київ за середньою вартістю однокімнатних квартир
Ринок оренди. Визначено область, де найдорожчі ціни
23 жовтня, 17:43
Гроші на чекап: як держава допоможе українцям після 40 слідкувати за здоров’ям
Українцям віком 40+ нараховуватимуть гроші на профілактичний медогляд: що відомо
23 жовтня, 12:56
Лєра Мандзюк каже, не одразу зрозуміла, що живе в будівлі не сама
Відома гумористка розповіла про своє життя з повіями
26 жовтня, 19:15
У застосунку «Дія» стався тимчасовий збій
У «Дії» стався збій через «Зимову підтримку»
15 листопада, 10:59
Наслідки атаки на Київ у ніч на 14 листопада
Тисячі українців можуть залишитися без компенсації за зруйноване житло: причина
15 листопада, 05:26
Для поляків у квартирах діятиме нове правило
Маєте нерухомість у Польщі? З 2026 року зʼявляться нові правила
4 листопада, 11:06
Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до 12 років з конфіскацією майна
У Києві затримано правоохоронців, які хотіли продати квартиру померлої особи
10 листопада, 14:06
Смілянський розповів про зарплату та життя під час війни
Гендиректор «Укрпошти», родина якого у США, похизувався відсутністю житла та авто в Україні
17 листопада, 15:22
Покоління Z укладає шлюб швидше заради спільної іпотеки
Навіщо одружуються європейці? Опитування показало, яку вигоду шукають пари
20 листопада, 11:30

Суспільство

Казкове місто. Фоторепортаж зі Львова
Казкове місто. Фоторепортаж зі Львова
Пам'ять жертв Голодоморів. Зеленський закликав українців запалити свічки о 16:00
Пам'ять жертв Голодоморів. Зеленський закликав українців запалити свічки о 16:00
Безплатне соціальне житло для ВПО. Як стати на облік та які документи подати
Безплатне соціальне житло для ВПО. Як стати на облік та які документи подати
Лещенко пояснив, чому його хейтять у «фейсбуці», і назвав соцмережу, де його люблять
Лещенко пояснив, чому його хейтять у «фейсбуці», і назвав соцмережу, де його люблять
Львів засипало снігом (фото)
Львів засипало снігом (фото)
Більше року вважався зниклим безвісти. Згадаймо Ярослава Саса
Більше року вважався зниклим безвісти. Згадаймо Ярослава Саса

Новини

Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
Сьогодні, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
Сьогодні, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Вчора, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua