Україна завершила підготовку всіх переговорних кластерів для вступу в ЄС

Київ фіналізував усі внутрішні процедури для відкриття шести блоків переговорів

Кабінет міністрів затвердив переговорні позиції за двома останніми кластерами з Європейським Союзом. Це означає, що Київ завершив усі необхідні внутрішні процедури для відкриття всіх шести блоків переговорів про вступ до ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням євроінтеграційний портал.

Цього тижня уряд схвалив переговорні позиції за четвертим кластером «Зелений порядок денний та стале з’єднання» і пʼятим кластером «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості». Переговорні позиції є ключовими документами, на основі яких Єврокомісія оцінюватиме прогрес України у виконанні критеріїв членства. Вони були підготовлені з урахуванням звітів Європейської комісії за результатами скринінгу українського законодавства.

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка наголосив, що Україна виконала всі зобов’язання у стислі терміни. За його словами, протягом року було завершено скринінг, розроблено та розпочато реалізацію дорожніх карт реформ, що дозволяє країні переходити до наступного етапу переговорів.

Четвертий кластер охоплює питання транспорту, енергетики, транс’європейських мереж, довкілля та кліматичної політики. Пʼятий кластер стосується аграрної політики, продовольчої безпеки, ветеринарного і фітосанітарного контролю, рибальства, регіональної політики, а також фінансових і бюджетних питань. Наразі Україна очікує подальших рішень з боку європейських партнерів для офіційного старту переговорів за цими напрямками.

До слова, Угорщина заблокувала щорічну заяву Європейського Союзу про процес розширення блоку. Уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана не підтримав позитивну оцінку просування України на шляху до євроінтеграції.

Данська міністерка у справах Європи Марі Бьєрре зазначила, що інші країни ЄС підтвердили прогрес України у виконанні вимог Брюсселя. Посадовиця додала, що формулювання в проєкті заяви щодо України були «справедливими і пропорційними».

Міністр у справах Європи Німеччини Гунтер Кріхбаум назвав дії Угорщини «дедалі деструктивнішими» і звинуватив Будапешт у блокуванні рішень ЄС.