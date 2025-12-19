Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна завершила підготовку всіх переговорних кластерів для вступу в ЄС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Україна завершила підготовку всіх переговорних кластерів для вступу в ЄС
За словами віцепрем’єра Качки, Україна виконала всі зобов’язання у стислі терміни
фото: Тарас Качка

Київ фіналізував усі внутрішні процедури для відкриття шести блоків переговорів

Кабінет міністрів затвердив переговорні позиції за двома останніми кластерами з Європейським Союзом. Це означає, що Київ завершив усі необхідні внутрішні процедури для відкриття всіх шести блоків переговорів про вступ до ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням євроінтеграційний портал.

Цього тижня уряд схвалив переговорні позиції за четвертим кластером «Зелений порядок денний та стале з’єднання» і пʼятим кластером «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості». Переговорні позиції є ключовими документами, на основі яких Єврокомісія оцінюватиме прогрес України у виконанні критеріїв членства. Вони були підготовлені з урахуванням звітів Європейської комісії за результатами скринінгу українського законодавства.

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка наголосив, що Україна виконала всі зобов’язання у стислі терміни. За його словами, протягом року було завершено скринінг, розроблено та розпочато реалізацію дорожніх карт реформ, що дозволяє країні переходити до наступного етапу переговорів.

Четвертий кластер охоплює питання транспорту, енергетики, транс’європейських мереж, довкілля та кліматичної політики. Пʼятий кластер стосується аграрної політики, продовольчої безпеки, ветеринарного і фітосанітарного контролю, рибальства, регіональної політики, а також фінансових і бюджетних питань. Наразі Україна очікує подальших рішень з боку європейських партнерів для офіційного старту переговорів за цими напрямками.

До слова, Угорщина заблокувала щорічну заяву Європейського Союзу про процес розширення блоку. Уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана не підтримав позитивну оцінку просування України на шляху до євроінтеграції.

Данська міністерка у справах Європи Марі Бьєрре зазначила, що інші країни ЄС підтвердили прогрес України у виконанні вимог Брюсселя. Посадовиця додала, що формулювання в проєкті заяви щодо України були «справедливими і пропорційними».

Міністр у справах Європи Німеччини Гунтер Кріхбаум назвав дії Угорщини «дедалі деструктивнішими» і звинуватив Будапешт у блокуванні рішень ЄС.

Читайте також:

Теги: Кабмін євроінтеграція Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Le Monde: ЄС шукає заміну репараційному кредиту для допомоги Україні
Le Monde: ЄС шукає заміну репараційному кредиту для допомоги Україні
26 листопада, 02:49
Рада ЄС та Європарламент досягли угоди щодо правил поступового припинення імпорту російського газу
Євросоюз фіналізував угоду про відмову від імпорту російського газу
3 грудня, 06:59
Федеріка Могеріні обіймала посаду верховної представниці ЄC із закордонних справ та політики безпеки у 2014–2019 роках
Ексглаву дипломатії ЄС звільнено з-під варти
3 грудня, 11:18
Наразі головною науково-дослідною установою ЗСУ є Центральний науково-дослідний інститут
В Україні зʼявиться Науково-дослідний центр Сил підтримки ЗСУ
5 грудня, 20:19
Росія та Шрі-Ланка розпочали переговори щодо створення ЗПГ-терміналу
Росія розглядає будівництво ЗПГ-терміналу у Шрі-Ланці
15 грудня, 13:29
Європа зацікавлена в тому, щоб Україна продовжувала отримувати фінансування
Скільки часу Україна зможе воювати без грошей ЄС: прогноз Reuters
Вчора, 10:06
Марія Мальмер Стенергард зробила заяву про допомогу Україні
Імпорт ЄС з РФ на €124 млрд перевищив допомогу Україні – МЗС Швеції
20 листопада, 17:18
Кабмін затвердив прозору процедуру відбору кандидатів до наглядових рад
Кабмін розпустив наглядові ради ключових компаній в енергетиці
3 грудня, 18:32
Європа захищає економічну безпеку від геополітичних ризиків
Новий механізм перевірки іноземних інвестицій у ЄС: що буде під обов’язковим контролем
15 грудня, 07:14

Політика

Зеленський назвав головний страх Росії
Зеленський назвав головний страх Росії
Україна завершила підготовку всіх переговорних кластерів для вступу в ЄС
Україна завершила підготовку всіх переговорних кластерів для вступу в ЄС
Умєров повідомив про початок нового раунду консультацій зі США
Умєров повідомив про початок нового раунду консультацій зі США
Україна та США обговорять безпеку з європейськими партнерами у Маямі
Україна та США обговорять безпеку з європейськими партнерами у Маямі
Регламентний комітет Ради зобовʼязав Безуглу пояснити, чому вона послала Тищенка
Регламентний комітет Ради зобовʼязав Безуглу пояснити, чому вона послала Тищенка
Зеленський розпочав переговори з Туском у Варшаві
Зеленський розпочав переговори з Туском у Варшаві

Новини

Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
Сьогодні, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
Сьогодні, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Сьогодні, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Вчора, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua