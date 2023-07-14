Уряд призначив очільника Нацполіції
У 2021 році Вигівського призначили на посаду начальника Головного управління Нацполіції у Києві
Кабінет міністрів на сьогоднішньому західанні ухвалив кілька кадрових рішень, серед яких призначення нового глави Національної поліції. Про це повідомив постійний представник Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук.
«Призначено Вигівського Івана Михайловича головою Національної поліції України», – йдеться в повідомленні.
Крім того, погодження призначення:
- Домніцака Руслана Володимировича заступником голови Чернівецької обласної державної адміністрації;
- Зонової Марії Володимирівни заступником голови Сумської обласної державної адміністрації.
А також звільнено Богачову Олену Віталіївну з посади державного секретаря Міністерства юстиції України.
Іван Вигівський народився 26 березня 1980 року у Житомирській області. У 2003 році він закінчив Національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство» та отримав кваліфікацію спеціаліста.
Вигівський проходив службу в органах внутрішніх справ з 14 серпня 1999 року по 6 листопада 2015 року, після чого продовжив службу в поліції.
У 2021 році його призначили на посаду начальника Головного управління Нацполіції у Києві.
До сьогодні Вигівський був в.о. керівника Нацполіції.
Нагадаємо, 18 січня на Київщині розбився гелікоптер з керівництвом МВС.
Після цього тодішній голова Нацполіції Ігор Клименко обійняв посаду заступника міністра внутрішніх справ – голови Національної поліції України і одночасно розпочав виконувати обов’язки міністра внутрішніх справ України.
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