Головна Країна Політика
search button user button menu button

Уряд призначив очільника Нацполіції

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Уряд призначив очільника Нацполіції
До сьогодні Іван Вигівський був в.о. керівника Нацполіції
фото з відкритих джерел

У 2021 році Вигівського призначили на посаду начальника Головного управління Нацполіції у Києві

Кабінет міністрів на сьогоднішньому західанні ухвалив кілька кадрових рішень, серед яких призначення нового глави Національної поліції. Про це повідомив постійний представник Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Призначено Вигівського Івана Михайловича головою Національної поліції України», – йдеться в повідомленні.

Крім того, погодження призначення:

  • Домніцака Руслана Володимировича заступником голови Чернівецької обласної державної адміністрації;
  • Зонової Марії Володимирівни заступником голови Сумської обласної державної адміністрації.

А також звільнено Богачову Олену Віталіївну з посади державного секретаря Міністерства юстиції України.

Іван Вигівський народився 26 березня 1980 року у Житомирській області. У 2003 році він закінчив Національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство» та отримав кваліфікацію спеціаліста.

Вигівський проходив службу в органах внутрішніх справ з 14 серпня 1999 року по 6 листопада 2015 року, після чого продовжив службу в поліції.

У 2021 році його призначили на посаду начальника Головного управління Нацполіції у Києві. 

До сьогодні Вигівський був в.о. керівника Нацполіції.

Нагадаємо, 18 січня на Київщині розбився гелікоптер з керівництвом МВС.

Після цього тодішній голова Нацполіції Ігор Клименко обійняв посаду заступника міністра внутрішніх справ – голови Національної поліції України і одночасно розпочав виконувати обов’язки міністра внутрішніх справ України.

Теги: поліція уряд

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр МВС повідомив, коли буде призначено голову Нацполіції
Міністр МВС повідомив, коли буде призначено голову Нацполіції
2 травня, 11:06
Міністр Денис Монастирський загинув 18 січня під час падіння службового вертольота у Броварах
Авіатроща, в якій загинув міністр Монастирський. Стало відомо, як просувається розслідування
31 березня, 18:02
Денис Монастирський загинув у авіакатастрофі в Броварах
Стало відомо, кому Денис Монастирський надіслав смс перед загибеллю
20 сiчня, 11:46

Політика

Нардеп назвав члена українського уряду, який «своїми руками наводить ракети»
Нардеп назвав члена українського уряду, який «своїми руками наводить ракети»
Уряд призначив очільника Нацполіції
Уряд призначив очільника Нацполіції
Парламент пропонує ввести санкції проти спортивних чиновників РФ та Білорусі
Парламент пропонує ввести санкції проти спортивних чиновників РФ та Білорусі
Кулеба відреагував на закиди союзників про «недостатню вдячність» України за військову допомогу
Кулеба відреагував на закиди союзників про «недостатню вдячність» України за військову допомогу
Повітряні сили повідомили, скільки F-16 необхідно Україні для спротиву РФ
Повітряні сили повідомили, скільки F-16 необхідно Україні для спротиву РФ
Загроза із Білорусі та просування на фронті: Зеленський провів засідання Ставки
Загроза із Білорусі та просування на фронті: Зеленський провів засідання Ставки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
122K
Чеченські бойовики повернулися на фронт: ЗСУ вказали на один нюанс
12K
Данілов пояснив, чому міністр Британії звинуватив Україну в невдячності
9049
Борис Джонсон назвав найстрашнішого ворога України у Європі
8325
Російські туристи у Грузії спровокували бійку з місцевими
6524
Бен Воллес і подяка. Що не так з реакцією українців
4570
США та Південна Корея відповіли на запуск балістичної ракети КНДР

Новини

Українська енергосистема перенавантажена через спеку та кондиціонери
Сьогодні, 12:52
За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
Вчора, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
12 липня, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
12 липня, 06:33
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
11 липня, 16:00
На фронті загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко
11 липня, 15:48

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту